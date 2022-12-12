Новости Беларуси. Витебские спасатели осуществили мечту мальчика, который хочет стать пожарным. На спецтехнике и в боевом обмундировании сотрудники МЧС приехали прямо во двор детского сада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Витебские спасатели осуществили мечту мальчика, который хочет стать пожарным. На спецтехнике и в боевом обмундировании сотрудники МЧС приехали прямо во двор детского сада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
5-летний Егор Ильин уже является обладателем большой коллекции игрушечных машин МЧС, а любимые стихотворения только про спасателей. Сегодня у него появилась возможность увидеть мощную технику и даже подойти к ней на расстоянии вытянутой руки.
Егор Ильин, житель Витебска:
У меня дома есть много пожарных машин. Машина удаления дыма, машина-лестница, обычный КамАЗ, пожарный, пикап.
Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного управления МЧС:
Будем дарить деткам счастье, пытаясь проводить такие мероприятия, обучая их мерам безопасности, и, конечно, призы от Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Малыши еще долго не отпускали спасателей. Ребята могли примерить обмундирование пожарных, посидеть за рулем многотонной машины. Так необычно в Витебском регионе стартовала акция «Безопасный Новый год». Продлится она до конца декабря и охватит все учреждения образования области. Накануне праздника детям напомнят о правилах пожарной и пиротехнической безопасности.
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