Новости Беларуси. Витебские спасатели осуществили мечту мальчика, который хочет стать пожарным. На спецтехнике и в боевом обмундировании сотрудники МЧС приехали прямо во двор детского сада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5-летний Егор Ильин уже является обладателем большой коллекции игрушечных машин МЧС, а любимые стихотворения только про спасателей. Сегодня у него появилась возможность увидеть мощную технику и даже подойти к ней на расстоянии вытянутой руки.

Егор Ильин, житель Витебска:

У меня дома есть много пожарных машин. Машина удаления дыма, машина-лестница, обычный КамАЗ, пожарный, пикап.

Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного управления МЧС:

Будем дарить деткам счастье, пытаясь проводить такие мероприятия, обучая их мерам безопасности, и, конечно, призы от Министерства по чрезвычайным ситуациям.