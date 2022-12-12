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Витебские спасатели осуществили мечту мальчика, который хочет стать пожарным

12 декабря 2022 11:21
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Новости Беларуси. Витебские спасатели осуществили мечту мальчика, который хочет стать пожарным. На спецтехнике и в боевом обмундировании сотрудники МЧС приехали прямо во двор детского сада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Витебские спасатели осуществили мечту мальчика, который хочет стать пожарным-1

5-летний Егор Ильин уже является обладателем большой коллекции игрушечных машин МЧС, а любимые стихотворения только про спасателей. Сегодня у него появилась возможность увидеть мощную технику и даже подойти к ней на расстоянии вытянутой руки.

Витебские спасатели осуществили мечту мальчика, который хочет стать пожарным-4

Егор Ильин, житель Витебска:
У меня дома есть много пожарных машин. Машина удаления дыма, машина-лестница, обычный КамАЗ, пожарный, пикап.

Витебские спасатели осуществили мечту мальчика, который хочет стать пожарным-7

Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного управления МЧС:
Будем дарить деткам счастье, пытаясь проводить такие мероприятия, обучая их мерам безопасности, и, конечно, призы от Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Витебские спасатели осуществили мечту мальчика, который хочет стать пожарным-10

Малыши еще долго не отпускали спасателей. Ребята могли примерить обмундирование пожарных, посидеть за рулем многотонной машины. Так необычно в Витебском регионе стартовала акция «Безопасный Новый год». Продлится она до конца декабря и охватит все учреждения образования области. Накануне праздника детям напомнят о правилах пожарной и пиротехнической безопасности.

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# МЧС Беларуси # общество # Егор Ильин # Сергей Мелешкин # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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