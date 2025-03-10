Черви пришли к европейцам! Почему пророчество Уотерса сбылось, рассказал Вадим Елфимов

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Бывает ли честная музыка? Бывает. Роджер Уотерс, основатель Pink Floyd, – величайший музыкант и честнейший человек. От психоделики – обращения к психическим ассоциациям и музыки без слов – он пришел к человеческой реальности в музыке и к жесткой правде в стихах! В 1979 году на мировой сцене зазвучала отнюдь не шуточная, предупреждающая Запад песня «Ожидая червей!»

Мы теперь знаем, что пророчество Роджера Уотерса, который в силу своей принадлежности к буржуазному миру был ближе к ужасной истине, наконец, сбылось! Нет, самого худшего предсказания – Третьей мировой войны – нам пока удалось избежать.

Но вот другое пророчество большевика Роджера Уотерса все же сбылось. Черви пришли к европейцам! Пришли пока не в них, но им на стол! Им в тарелку! А оттуда, несомненно, попадут и в них – пока что в переваренном виде. Так постановила европейская буржуазия. И таков следующий этап загнивания капитализма!