Вилейский районный отдел Следственного комитета переехал в новое здание

Новости Беларуси. Современная материально-техническая база и просторные кабинеты. Сотрудники Вилейского районного отдела Следственного комитета переехали в новое здание, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В церемонии открытия принял участие губернатор Минской области Александр Турчин и председатель Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора. Для комфортной работы следователей – просторные и светлые кабинеты, современная техника, помещения для хранения архивных документов, актовый и конференц-залы, а еще комнаты отдыха. Также на мероприятии наградили лучших сотрудников Вилейского районного отдела Следственного комитета.

Фото: Следственный комитет Республики Беларусь.

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси:

Здесь условия просто замечательные. Следователь большую часть жизни проводит на работе. Когда он приходит в красивое светлое помещение, когда комфортно работать, здесь и качество работы следователя, естественно, повышается. В данном случае сделана очень хорошая работа.