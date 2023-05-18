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Вилейский районный отдел Следственного комитета переехал в новое здание

18 мая 2023 14:52
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Новости Беларуси. Современная материально-техническая база и просторные кабинеты. Сотрудники Вилейского районного отдела Следственного комитета переехали в новое здание, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Вилейский районный отдел Следственного комитета переехал в новое здание-1

В церемонии открытия принял участие губернатор Минской области Александр Турчин и председатель Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора. Для комфортной работы следователей – просторные и светлые кабинеты, современная техника, помещения для хранения архивных документов, актовый и конференц-залы, а еще комнаты отдыха. Также на мероприятии наградили лучших сотрудников Вилейского районного отдела Следственного комитета. 

Вилейский районный отдел Следственного комитета переехал в новое здание-4

Фото: Следственный комитет Республики Беларусь. 

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси: 
Здесь условия просто замечательные. Следователь большую часть жизни проводит на работе. Когда он приходит в красивое светлое помещение, когда комфортно работать, здесь и качество работы следователя, естественно, повышается. В данном случае сделана очень хорошая работа. 

Вилейский районный отдел Следственного комитета переехал в новое здание-7

На этом работа по улучшению материально-технической базы Вилейского СК не закончится: в ближайшее время здесь полностью укомплектуют актовый зал, появятся возле отдела и воркаут-тренажеры. 

# Следственный комитет Беларуси # общество # Дмитрий Гора # Фотофакт

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