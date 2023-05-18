В Минске на 5% снизился производственный травматизм за первый квартал 2023-го

Новости Беларуси. Производственный травматизм в Минске снизился на 5 %. Такие показатели за первый квартал 2023 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

За четыре месяца в организациях Минска зарегистрирован 91 случай производственного травматизма, пять – со смертельным исходом. Больше всего нарушений зафиксировано при проведении строительно-монтажных работ. Основные причины – отсутствие самоконтроля в вопросах техники безопасности, а также невыполнение обязанностей по охране труда. Поэтому при профилактике травматизма акцент будет сделан на эти направления.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы говорим о том, что нужно собираться, нужно акцентировать внимание. Но самое главное – выполнять те указания, которые озвучивают профильные министерства и ведомства, чтобы минимизировать данные травматизмы. В этом году мы будем отсматривать лучшие предприятия. Посмотрим, на каких предприятиях лучше отработаны вопросы по работе в части охраны труда, по программам по охране труда. Также посмотрим, какие нестандартные формы применяют наши предприятия, чтобы привлечь и работников, и руководителей к очень важному вопросу соблюдения охраны труда.

Мониторинг за соблюдением норм охраны труда на производстве в Минске проводят ежедневно. А на предприятиях, где произошли ЧП, меры по предотвращению травматизма будут усилены.