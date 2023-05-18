Около 200 участников собрал в Гомеле семинар об информационном взаимодействии

Новости Беларуси. Журналисты сегодня как никогда должны держать руку на пульсе, для того чтобы достоверно и оперативно реагировать на те события, которые происходят вокруг нас. Такое мнение 18 мая высказали участники семинара об информационном взаимодействии, который прошел в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в нем приняли более 200 человек. Это представители власти, идеологической вертикали, республиканских и региональных СМИ.

Главная задача семинара – определить дальнейшую стратегию идеологической работы в условиях новых реалий как в самой Беларуси, так и за ее границами. Необходимо научить людей отличать правду от лжи, которая дестабилизирует ситуацию в обществе, перепроверять информацию в различных источниках.

Особенно важен опыт Гомельской области в плане информационной повестки, ведь события у границ ощущаются наиболее остро. Сегодня региональные журналисты работают наравне со столичными СМИ. «Геноцид без срока давности», «Я – патриот», «Вкус семейных традиций» – это далеко не полный перечень новых рубрик районных изданий.