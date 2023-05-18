Около 200 участников собрал в Гомеле семинар об информационном взаимодействии
Новости Беларуси. Журналисты сегодня как никогда должны держать руку на пульсе, для того чтобы достоверно и оперативно реагировать на те события, которые происходят вокруг нас. Такое мнение 18 мая высказали участники семинара об информационном взаимодействии, который прошел в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в нем приняли более 200 человек. Это представители власти, идеологической вертикали, республиканских и региональных СМИ.
Главная задача семинара – определить дальнейшую стратегию идеологической работы в условиях новых реалий как в самой Беларуси, так и за ее границами. Необходимо научить людей отличать правду от лжи, которая дестабилизирует ситуацию в обществе, перепроверять информацию в различных источниках.
Особенно важен опыт Гомельской области в плане информационной повестки, ведь события у границ ощущаются наиболее остро. Сегодня региональные журналисты работают наравне со столичными СМИ. «Геноцид без срока давности», «Я – патриот», «Вкус семейных традиций» – это далеко не полный перечень новых рубрик районных изданий.
Ольга Ардашева, главный редактор газеты «Жыццё Палесся» (Мозырь):
Работа журналиста это уже не 8 часов 5 дней в неделю. Это работа ежечасно, еженочно, потому что есть комментарии в соцсетях, есть фейки, которые мы должны развенчивать, и делать это очень оперативно. Чему научились региональные журналисты вместе со столичными коллегами? Мы научились писать политические колонки, работать в антифейковой журналистике. Но, к сожалению, такие условия сейчас, геополитика, на которые мы должны реагировать. И реагировать на повестку глобальную.
Еще одно требование современных реалий – взаимодействие в интернет-пространстве органов власти, общественности, трудовых коллективов и СМИ. По сути, разговор идет о создании единого информационного поля. Для того чтобы уметь отстоять ценности общества и донести их быстро и аргументированно, журналисты сегодня должны быть патриотами своей страны, а также уметь придерживаться по-военному жесткой дисциплины. Это главный ориентир Президента Беларуси.