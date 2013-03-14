Вилейские пенсионеры осваивают компьютер, Интернет, расширяют знания в литературе и посещают гончарную мастерскую

Новости Беларуси. Вилейские бабушки и дедушки осваивают компьютер, Интернет, расширяют знания в литературе и посещают гончарную мастерскую. Разнообразить жизнь пенсионеров решил тамошний Территориальный центр социального обслуживания населения. В числе первых смельчаков – 10 человек.

Такой отдых поможет им быть в курсе всех событий и только положительно скажется на здоровье пожилых людей.

В планах центра – организация школы третьего возраста. Лекции здесь будут читать сами же слушатели. Первая тема – красота и здоровье, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Марина Макарова, специалист ГУ «Вилейский территориальный центр социального обслуживания населения»:

Это дает им силы, это увеличивает их жизненную активность, они могут реализовать свои внутренние ресурсы, поделиться с другими людьми.

Галина Копцюг, жительница Вилейки:

Мы очень чувствуем внимание к себе и поэтому очень довольны. Много у нас здесь и смеха, и улыбок. И получается, что мы забываем про наш возраст. Душа у нас остается молодой. Нам всегда приятно видеть друг друга.