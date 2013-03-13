В доме, включенном в список историко-культурных ценностей Беларуси, течет крыша, падает штукатурка и на стенах плесень

Новости Беларуси. Высокий статус не спасает от бытовых проблем. В доме, включенном в список историко-культурных ценностей Беларуси, 10 лет течет крыша.

В таких условиях не до сохранения лепнины, которая постепенно отваливается. Избавиться бы от плесени на стенах. С проблемой памятника советского монументализма чиновники знакомы, но пока ситуация не меняется.

Декор памятника советского монументализма прошел проверку временем, но не выдержал климатического испытания. Верхний этаж дома принимает удары погоды первым: где-то уже отлетела лепнина, где-то потрескалась краска. Но это только внешняя сторона.

Крыша над головой стала настоящей головной болью: погода в доме не радует десятый год подряд. За это время тазы на полу стали неизменным элементом интерьера комнаты, а ремонт из разряда «временный» перешел в разряд «постоянный».

Ольга Плотникова:

Вызывается ЖЭС, составляются акты, после чего каждый год делается какой-то косметический ремонт. Разрушается стена.

На каждый сезон — один сценарий. Ольга признается, устала уже обращаться во все инстанции.

Ольга Плотникова:

Можно уже собирать тома и сдавать в архив.

Ксения Плечкова:

Проснулись оттого, что штукатурка обвалилась. Все начало капать.

Такой будильник срабатывает здесь часто, а обои отклеиваются. Это еще одна квартира на последнем этаже. Кадры сами говорят за себя. Жильцы уже не видят смысла делать ремонт, пока не починят крышу.

Дело уже не в эстетике. На стенке комнаты — плесень! А здесь живут сразу три ребенка: старшему — девять, младшему — полтора. Родители признаются, из-за соседства с налетом дети часто болеют.

Как будет решаться судьба дома с подмоченной репутацией, узнаем в местном ЖЭСе. Директор не скрывает, жильцов пострадавших квартир знает в лицо. Ремонта в доме не было уже сорок лет, проблему подтекающей крыши решали локально, однако в этом году ситуация изменится.

Павел Бобровский, директор ГП «ЖЭУ №5» ЖРЭО Советского района Минска:

Выделение денег на капитальный ремонт кровли планируется в 2013 году. Произвести ремонт всего 46 и 48 дома.

Когда начнется глобальный ремонт, пока неизвестно, но возможно, грядущая оттепель станет последней в квартирах минчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.