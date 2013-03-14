Международный форум «PR-кветка-2013» пройдёт 27-29 марта в Минске

Новости Беларуси. 27-29 марта на базе Института журналистики БГУ студенческий форум «PR-кветка-2013» соберёт студентов, преподавателей и ведущих PR-специалистов из Беларуси и стран СНГ для обмена идеями, знаниями и опытом в сфере PR.

«PR-кветка-2013» – это уникальная возможность представить свои работы в области связей с общественностью на научно-практической конференции и конкурсе PR-проектов. Авторы лучших работ получат призы от партнёров форума, а также возможность пройти стажировку в ведущих компаниях Беларуси.

Надежда Николаева, студентка специальности «информация и коммуникация» Института журналистики БГУ, организатор форума «PR-кветка-2013»:

Профессия PR-специалиста – одна из наиболее востребованных сегодня. И форум «PR-кветка» – отличная возможность познакомиться как с азами, так и с трендами PR. Однако, форум – это не столько место, где дают готовые знания по модной нынче профессии. Это, прежде всего, люди. Во-первых, участники. Это студенты, которые представляют свои идеи и получают на них компетентные отзывы. Во-вторых, спикеры, которые могут рассказать о том, чего не пишут в учебниках. «PR-кветка» – это непринуждённый диалог, в ходе которого каждый может добиться желаемого: узнать новое, проявить себя, завязать профессиональные контакты. Каждый год «PR-кветка» расцветает по-новому, но главная её цель останется неизменной – связывать талантливых молодых людей и давать им возможности и стимул развиваться.

Креативная концепция грядущего форума – «PR-ателье» – символизирует уникальность и нестандартность профессиональных PR-решений, индивидуального подхода к партнёрам и клиентам, искусного владения PR-инструментами.

Организаторы форума «PR-кветка-2013»:

К участию в форуме приглашаются студенты высших учебных заведений, обучающиеся по специальностям «Связи с общественностью», «Реклама», «Маркетинг», «Журналистика» и другие, а также преподаватели и практикующие PR-специалисты.