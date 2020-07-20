Виктория Алешко: очень рада и горда тем, что мы в этом году действительно не побоялись и провели «Славянский базар»

Новости Беларуси. В Витебске состоялось торжественное закрытие 29-го Международного фестиваля «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финальным аккордом в этом музыкальном празднике стало объявление имен победителей конкурса молодых исполнителей, так гран-при завоевал белорус Роман Волознев. В 2020 году «Славянский базар» состоялся во многом вопреки: вопреки пандемии и прогнозам недоброжелателей. Но, как признавались многочисленные гости и артисты, от этого он стал только ярче. Все подробности у корреспондента Анастасии Бут.

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И вдохновляли восходящих звезд под занавес фестиваля мэтры отечественной эстрады. Анатолий Ярмоленко, Алена Ланская, Александр Солодуха, Ирина Дорофеева витали сяброў со сцены Летнего амфитеатра.

Виктория Алешко, заслуженная артистка Беларуси:

Очень рада и горда тем, что мы в этом году действительно не побоялись и провели фестиваль. Потому что на самом деле видно и по публике, и по артистам, что все действительно очень хотели этого, очень ждали этого.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Республики Беларусь:

Я могу долго говорить об этом фестивале, потому что я здесь с первого дня. Я вижу, как он развивается, наш фестиваль, как он интересен. Есть то что есть, и это с каждым годом становится современнее в смысле оснащения, сценографии, добавляется аппаратура качественная, приезжают новые исполнители, разные страны. Это всем интересно.

В гостеприимную Беларусь только из России приехали более сотни артистов. Границы стирал фестиваль, а страны ради него их открывали.