Александр Лукашенко: «Нет никакого политического заказа. Но вор должен сидеть в тюрьме. Ко всем одинаковое отношение»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не буду тут влазить в эти подробности. Просто хочу сказать: если вы думаете, что все, что вам по телевизору вот это показывают, следователи рассказывают, что это политический заказ, то мне с вами не о чем вообще говорить. Нет никакого политического заказа. Нет никакого страха и опасности в них. Но вор должен сидеть в тюрьме. Ко всем одинаковое отношение.

Еще раз хочу подчеркнуть то, что я сказал на Витебщине, в Полоцке, и сейчас повторю: узником совести из них никто не станет – все эти сидельцы, а их там уже под 30 человек. Все дают показания. И этот уже зарыдал. Когда не зарегистрировали, зарыдал и начал показания давать. Поэтому узниками совести не будут. И вчера я приказал следователям и Комитету госбезопасности, прокуратуре подготовить все материалы для того, чтобы сюда прибыли специалисты Интерпола, Соединенных Штатов Америки, Польши и России. И мы им покажем эти документы. Лукашенко кого-то боится, или там действительно уголовное преступление? Поэтому мы открыты.