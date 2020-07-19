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Его участницы – сотрудницы местного универмага. Послушайте, как играет единственный в Беларуси женский духовой оркестр

19 июля 2020 19:34
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Новости Беларуси. Музыкальный подарок белорусским медикам готов отправить и совершенно уникальный коллектив из Могилева, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Единственный в стране женский духовой оркестр. Его участницы – сотрудницы местного универмага.

Его участницы – сотрудницы местного универмага. Послушайте, как играет единственный в Беларуси женский духовой оркестр -1
Его участницы – сотрудницы местного универмага. Послушайте, как играет единственный в Беларуси женский духовой оркестр -2

Коллективу уже несколько десятков лет, его состав пополнялся неоднократно. Но неизменно одно – музыка эта исходит исключительно от души.

Ирина Недобоева изучила репертуар.

В репертуаре оркестра не меньше 40 композиций: от классики до современных новинок музыкальной индустрии.

Его участницы – сотрудницы местного универмага. Послушайте, как играет единственный в Беларуси женский духовой оркестр -4

Ирина Недобоева, корреспондент:
Саксофон, два барабана, две трубы, альты, клавишные, баритон, кларнет. Ах да, еще тарелки. Куда же без них? Вот уже 45 лет этот музыкальный коллектив не перестает радовать публику. И, к слову, не одной только классной музыкой, но еще и своей красотой. Ведь это единственный во всей Беларуси, оттого и уникальный, женский оркестр духовых инструментов.

В далеком 1975 году начало музыкальной карьере оркестра дал обычный покупатель. Ну, как обычный. Приходя за покупками, талантливый преподаватель могилевской музыкальной школы Геннадий Сахрай не мог налюбоваться на красавиц-продавщиц.

Его участницы – сотрудницы местного универмага. Послушайте, как играет единственный в Беларуси женский духовой оркестр -6
Его участницы – сотрудницы местного универмага. Послушайте, как играет единственный в Беларуси женский духовой оркестр -7
Его участницы – сотрудницы местного универмага. Послушайте, как играет единственный в Беларуси женский духовой оркестр -8

И чтобы такую красоту могли по достоинству оценить еще и окружающие, обратился к руководителю магазина с необычным предложением.

Его участницы – сотрудницы местного универмага. Послушайте, как играет единственный в Беларуси женский духовой оркестр -10

Елена Пускова, участница оркестра:
«Давайте создадим женский духовой оркестр». Руководитель наш говорит: «Образования музыкального нету». – «Ничего, сделаем». И, пройдя по секциям, выбрал самых красивых, самых элегантных девушек. У нас появился женский духовой оркестр. Учились, упорный труд, старания, ноты учили дома.

Его участницы – сотрудницы местного универмага. Послушайте, как играет единственный в Беларуси женский духовой оркестр -12
Его участницы – сотрудницы местного универмага. Послушайте, как играет единственный в Беларуси женский духовой оркестр -13

Будущих оркестранток отбирал лично и придумывал репертуар. Закупили духовые инструменты, нашли импровизированную студию.

Его участницы – сотрудницы местного универмага. Послушайте, как играет единственный в Беларуси женский духовой оркестр -15
Его участницы – сотрудницы местного универмага. Послушайте, как играет единственный в Беларуси женский духовой оркестр -16

Татьяна Тарасенко, участница оркестра:
Я пришла в оркестр 22 года назад. Нас обучали изначально, как маленьких детей. Дали нотную грамоту, дали, как сейчас помню, «Два веселых гуся».

Его участницы – сотрудницы местного универмага. Послушайте, как играет единственный в Беларуси женский духовой оркестр -18
Его участницы – сотрудницы местного универмага. Послушайте, как играет единственный в Беларуси женский духовой оркестр -19

Наперекор общепризнанным канонам музыкальной грамоты (а ведь практически все работницы имели к музыке самое посредственное отношение) оркестр зазвучал. Первое выступление старожилы помнят, как сейчас. Концерт на 8 Марта в 1976-м отыграли «на ура». Но до сих пор в адрес оркестранток звучат одни и те же удивленные вопросы зрителей.

Его участницы – сотрудницы местного универмага. Послушайте, как играет единственный в Беларуси женский духовой оркестр -21

Неужели у вас только женщины в коллективе? И как вообще вам удается играть на таких инструментах?

Сувениры, сумочки, очки, платочки, зонтики. Для Ольги Малашенко эти модные безделушки не только личные слабости. Хотя и не без этого. Завсекцией вот уже 13 лет помогает покупателям определиться с выбором в таком разнообразном мире галантереи.

Его участницы – сотрудницы местного универмага. Послушайте, как играет единственный в Беларуси женский духовой оркестр -23

Ольга Малашенко, участница оркестра:
Изюминка моей работы – следить за трендами, брендами, какие цветовые гаммы модны в нынешнем сезоне.

Его участницы – сотрудницы местного универмага. Послушайте, как играет единственный в Беларуси женский духовой оркестр -25

Ольга из новичков в оркестре универмага. И самая молодая участница. В «Лире» ей достался барабан. Отточить навыки перед общей репетицией у Ольги получается даже на рабочем месте.

Его участницы – сотрудницы местного универмага. Послушайте, как играет единственный в Беларуси женский духовой оркестр -27

Несомненно, влиться в коллектив было гораздо проще тем, кто нотной грамоте обучался с детства. Но таких в «Лире» меньшинство. Основной состав – любители-самоучки.

Его участницы – сотрудницы местного универмага. Послушайте, как играет единственный в Беларуси женский духовой оркестр -29
Его участницы – сотрудницы местного универмага. Послушайте, как играет единственный в Беларуси женский духовой оркестр -30

Алла Лапутина, участница оркестра:
Так как у меня уже было музыкальное образование, мне было, конечно, легче, чем девчонкам, которые пришли без музыкального образования. Но в течение года, наверное, упорных и плодотворных репетиций всё пошло само собой. Мы научились. И всё у нас получается. С девочками, со своим коллективом мы как одна большая семья, все друг за друга горой.

Продавщицы, кладовщицы... Среди оркестранток-первопроходцев уже немало и тех, кто сменил трудовые будни в ЦУМе на заслуженный отдых по возрасту. Да, появились новые увлечения: дача, сад, огород.

Его участницы – сотрудницы местного универмага. Послушайте, как играет единственный в Беларуси женский духовой оркестр -32

Альтистка Галина Грек, к примеру, даже пчелами и живописью увлеклась. Но любимое дело оставить даже в мыслях нет. Уж больно дорого то, с чем связаны самые теплые воспоминания.

Его участницы – сотрудницы местного универмага. Послушайте, как играет единственный в Беларуси женский духовой оркестр -34

Галина Грек, участница оркестра:
Пришел руководитель Сахрай Геннадий Матвеевич. На улице я продавала дефициты. Он так издалека посмотрел: губы нормальные – подойдет, завтра придешь в оркестр. Вот так я и пришла.

Как-то по губам определял, кого на какой инструмент посадить. Сад-огород – это летнее увлечение, а оркестр – вечное. Это по жизни.

Его участницы – сотрудницы местного универмага. Послушайте, как играет единственный в Беларуси женский духовой оркестр -36

Правда, есть в оркестре и представитель сильного пола. Руководить дамами Денис Аюпов решился почти 5 лет назад. Дирижер и худрук признается: на первое свидание с «Лирой» шел с опаской.

Его участницы – сотрудницы местного универмага. Послушайте, как играет единственный в Беларуси женский духовой оркестр -38

Денис Аюпов, художественный руководитель, дирижер оркестра:
Я немножко волновался, я не знал, как это будет. В итоге, когда я в первый день пришел в коллектив в 2016 году, увидел абсолютно открытые лица, я увидел отзывчивость. Люди на самом деле горели желанием делать что-то необычное. И меня сразу же отпустило. Я понял, что всё у нас будет хорошо. И мы стали работать, мы стали делать новую музыку, мы стали развиваться.

Денис для оркестра – как глоток свежего воздуха. Ему удалось удачно разбавить классический репертуар оркестра современными композициями. И девчонкам это по душе.

Денис Аюпов:
Если человек чем-то занимается, любит это, то, наверное, это счастливый человек. У нас в коллективе собрались счастливые люди, которые через музыку обретают свое счастье и делятся этим с другими.

Его участницы – сотрудницы местного универмага. Послушайте, как играет единственный в Беларуси женский духовой оркестр -40

Единственный в Беларуси оркестр духовых инструментов знают и далеко за пределами Беларуси. Девчонок приглашают на международные конкурсы и фестивали. Еще бы, кто же откажется увидеть и услышать такую изюминку. Семь лет назад оркестр получил звание народного любительского. А еще каждой работнице полагается три дополнительных дня к отпуску – приятный бонус к любимому хобби.

# Музыка # Ирина Недобоева

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