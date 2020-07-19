Его участницы – сотрудницы местного универмага. Послушайте, как играет единственный в Беларуси женский духовой оркестр

Новости Беларуси. Музыкальный подарок белорусским медикам готов отправить и совершенно уникальный коллектив из Могилева, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Единственный в стране женский духовой оркестр. Его участницы – сотрудницы местного универмага.

Коллективу уже несколько десятков лет, его состав пополнялся неоднократно. Но неизменно одно – музыка эта исходит исключительно от души. Ирина Недобоева изучила репертуар. В репертуаре оркестра не меньше 40 композиций: от классики до современных новинок музыкальной индустрии.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Саксофон, два барабана, две трубы, альты, клавишные, баритон, кларнет. Ах да, еще тарелки. Куда же без них? Вот уже 45 лет этот музыкальный коллектив не перестает радовать публику. И, к слову, не одной только классной музыкой, но еще и своей красотой. Ведь это единственный во всей Беларуси, оттого и уникальный, женский оркестр духовых инструментов. В далеком 1975 году начало музыкальной карьере оркестра дал обычный покупатель. Ну, как обычный. Приходя за покупками, талантливый преподаватель могилевской музыкальной школы Геннадий Сахрай не мог налюбоваться на красавиц-продавщиц.

И чтобы такую красоту могли по достоинству оценить еще и окружающие, обратился к руководителю магазина с необычным предложением.

Елена Пускова, участница оркестра:

«Давайте создадим женский духовой оркестр». Руководитель наш говорит: «Образования музыкального нету». – «Ничего, сделаем». И, пройдя по секциям, выбрал самых красивых, самых элегантных девушек. У нас появился женский духовой оркестр. Учились, упорный труд, старания, ноты учили дома.

Будущих оркестранток отбирал лично и придумывал репертуар. Закупили духовые инструменты, нашли импровизированную студию.

Татьяна Тарасенко, участница оркестра:

Я пришла в оркестр 22 года назад. Нас обучали изначально, как маленьких детей. Дали нотную грамоту, дали, как сейчас помню, «Два веселых гуся».

Наперекор общепризнанным канонам музыкальной грамоты (а ведь практически все работницы имели к музыке самое посредственное отношение) оркестр зазвучал. Первое выступление старожилы помнят, как сейчас. Концерт на 8 Марта в 1976-м отыграли «на ура». Но до сих пор в адрес оркестранток звучат одни и те же удивленные вопросы зрителей.

Неужели у вас только женщины в коллективе? И как вообще вам удается играть на таких инструментах? Сувениры, сумочки, очки, платочки, зонтики. Для Ольги Малашенко эти модные безделушки не только личные слабости. Хотя и не без этого. Завсекцией вот уже 13 лет помогает покупателям определиться с выбором в таком разнообразном мире галантереи.

Ольга Малашенко, участница оркестра:

Изюминка моей работы – следить за трендами, брендами, какие цветовые гаммы модны в нынешнем сезоне.

Ольга из новичков в оркестре универмага. И самая молодая участница. В «Лире» ей достался барабан. Отточить навыки перед общей репетицией у Ольги получается даже на рабочем месте.

Несомненно, влиться в коллектив было гораздо проще тем, кто нотной грамоте обучался с детства. Но таких в «Лире» меньшинство. Основной состав – любители-самоучки.

Алла Лапутина, участница оркестра:

Так как у меня уже было музыкальное образование, мне было, конечно, легче, чем девчонкам, которые пришли без музыкального образования. Но в течение года, наверное, упорных и плодотворных репетиций всё пошло само собой. Мы научились. И всё у нас получается. С девочками, со своим коллективом мы как одна большая семья, все друг за друга горой. Продавщицы, кладовщицы... Среди оркестранток-первопроходцев уже немало и тех, кто сменил трудовые будни в ЦУМе на заслуженный отдых по возрасту. Да, появились новые увлечения: дача, сад, огород.

Альтистка Галина Грек, к примеру, даже пчелами и живописью увлеклась. Но любимое дело оставить даже в мыслях нет. Уж больно дорого то, с чем связаны самые теплые воспоминания.

Галина Грек, участница оркестра:

Пришел руководитель Сахрай Геннадий Матвеевич. На улице я продавала дефициты. Он так издалека посмотрел: губы нормальные – подойдет, завтра придешь в оркестр. Вот так я и пришла. Как-то по губам определял, кого на какой инструмент посадить. Сад-огород – это летнее увлечение, а оркестр – вечное. Это по жизни.

Правда, есть в оркестре и представитель сильного пола. Руководить дамами Денис Аюпов решился почти 5 лет назад. Дирижер и худрук признается: на первое свидание с «Лирой» шел с опаской.

Денис Аюпов, художественный руководитель, дирижер оркестра:

Я немножко волновался, я не знал, как это будет. В итоге, когда я в первый день пришел в коллектив в 2016 году, увидел абсолютно открытые лица, я увидел отзывчивость. Люди на самом деле горели желанием делать что-то необычное. И меня сразу же отпустило. Я понял, что всё у нас будет хорошо. И мы стали работать, мы стали делать новую музыку, мы стали развиваться. Денис для оркестра – как глоток свежего воздуха. Ему удалось удачно разбавить классический репертуар оркестра современными композициями. И девчонкам это по душе. Денис Аюпов:

Если человек чем-то занимается, любит это, то, наверное, это счастливый человек. У нас в коллективе собрались счастливые люди, которые через музыку обретают свое счастье и делятся этим с другими.