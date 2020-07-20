Обладатель Гран-при международного конкурса «Витебск-2020»: когда я в первый раз сюда приехал, я подумал: воу!

Новости Беларуси. Впервые в истории конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020» второе выступление «Мировой хит» молодых артистов прошло в рамках торжественного закрытия фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И имя победителя назвали лишь под занавес форума.

Роман Волознев, обладатель Гран-при XXIX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020» (Беларусь):

Все эти дни подготовки… когда я вообще в первый раз сюда приехал, на этот конкурс, первые репетиции, я услышал всех конкурсантов, я подумал: воу!