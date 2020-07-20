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Обладатель Гран-при международного конкурса «Витебск-2020»: когда я в первый раз сюда приехал, я подумал: воу!

20 июля 2020 07:42
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Новости Беларуси. Впервые в истории конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020» второе выступление «Мировой хит» молодых артистов прошло в рамках торжественного закрытия фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обладатель Гран-при международного конкурса «Витебск-2020»: когда я в первый раз сюда приехал, я подумал: воу!-1

И имя победителя назвали лишь под занавес форума.

Обладатель Гран-при международного конкурса «Витебск-2020»: когда я в первый раз сюда приехал, я подумал: воу!-4

Роман Волознев, обладатель Гран-при XXIX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020» (Беларусь):
Все эти дни подготовки… когда я вообще в первый раз сюда приехал, на этот конкурс, первые репетиции, я услышал всех конкурсантов, я подумал: воу!

Обладатель Гран-при международного конкурса «Витебск-2020»: когда я в первый раз сюда приехал, я подумал: воу!-7

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# Славянский базар в Витебске-2020 # общество # Роман Волознев # Фотофакт

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