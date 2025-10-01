Лукашенко назвал Китай надёжным стратегическим партнёром и верным другом Беларуси

Александр Лукашенко поздравил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с Днем образования КНР. Глава государства обратил внимание, что Китай – уникальный и достойный изучения образец организации политической системы, интегрирующей в себе колоссальный исторический опыт, материальные и духовные ресурсы, способствующей продвижению социально-экономического развития страны. Президент констатировал, что для Беларуси Китай – надежный стратегический партнер и верный друг, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.