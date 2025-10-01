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Лукашенко назвал Китай надёжным стратегическим партнёром и верным другом Беларуси

01 октября 2025 07:10
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Александр Лукашенко поздравил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с Днем образования КНР. Глава государства обратил внимание, что Китай – уникальный и достойный изучения образец организации политической системы, интегрирующей в себе колоссальный исторический опыт, материальные и духовные ресурсы, способствующей продвижению социально-экономического развития страны. Президент констатировал, что для Беларуси Китай – надежный стратегический партнер и верный друг, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко назвал Китай надёжным стратегическим партнёром и верным другом Беларуси-2

«Мы высоко ценим беспрецедентный уровень всестороннего взаимовыгодного сотрудничества и доверия между нашими странами. Реализация масштабных проектов в рамках инициативы «Пояс и путь», продвижение индустриального парка «Великий камень», углубление промышленной кооперации и гуманитарного обмена свидетельствуют об огромном потенциале отношений Минска и Пекина», – подчеркнул белорусский лидер. 

# Международная политика # Беларусь-Китай # Александр Лукашенко # Си Цзиньпин

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