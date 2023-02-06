Прямой эфир

Компьютерный класс, бассейн и даже лифт. Самый большой детский сад области начали возводить в Гродно

06 февраля 2023 15:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Уникальный проект в масштабах Гродненского региона. Самый большой детский сад начали возводить в одном из микрорайонов областного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Компьютерный класс, бассейн и даже лифт. Самый большой детский сад области начали возводить в Гродно-1

Его площадь составит 2,5 тысячи квадратных метров, что в полтора раза больше уже существующих. Сад смогут посещать 338 детей. Внутри будет все необходимое для занятий и развития. Компьютерный класс, спортивный и музыкальный залы, бассейн, медицинский блок, игровые зоны и даже лифт. Но что самое главное – дошкольное учреждение возводят в шаговой доступности от новых домов. Микрорайон растет, его активно застраивают. А заселяются в многоэтажки в основном молодые семьи с детьми.

Компьютерный класс, бассейн и даже лифт. Самый большой детский сад области начали возводить в Гродно-4

Наталья Карабут, жительница Гродно:
Много многодетных семей, в каждой семье минимум два ребенка, и всем не хватает мест. Мы, к примеру, ездили очень далеко, возили детей. Сейчас благо перевелись чуть-чуть поближе.

Компьютерный класс, бассейн и даже лифт. Самый большой детский сад области начали возводить в Гродно-7

Сергей Соломинский, житель Гродно:
Микрорайон растет и растет прилично. Вот это построено месяцев за восемь, а то и меньше. Что было полгода назад, количество детей, что сейчас, это просто в разы. Соответственно, через два-три года, не знаю, а на такой огромный район один только садик, а больше нет.

Компьютерный класс, бассейн и даже лифт. Самый большой детский сад области начали возводить в Гродно-10

Детский сад появится рядом со строящейся школой, которая тоже станет самой большой в области. Учреждение образования будет работать в две смены. Каждая рассчитана на 1 200 учащихся. По проекту предусмотрено 44 класса, актовый и спортивный залы, а также бассейн.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Детские сады в Беларуси # общество # Наталья Карабут # Сергей Соломинский # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Проблема в закупке техники». Как собираются улучшить состояние дорог в стране, ответил министр ЖКХ
06 февраля 2023 15:12

«Проблема в закупке техники». Как собираются улучшить состояние дорог в стране, ответил министр ЖКХ

«Может быть подтоплено порядка 169 населённых пунктов и 60 районов». Министр по ЧС дал прогноз по паводкам
06 февраля 2023 15:10

«Может быть подтоплено порядка 169 населённых пунктов и 60 районов». Министр по ЧС дал прогноз по паводкам

Дзермант: Беларусь, развивая отношения с Африкой и арабским миром, вносит свой вклад в формирование многополярности
06 февраля 2023 15:08

Дзермант: Беларусь, развивая отношения с Африкой и арабским миром, вносит свой вклад в формирование многополярности