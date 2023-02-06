Компьютерный класс, бассейн и даже лифт. Самый большой детский сад области начали возводить в Гродно

Новости Беларуси. Уникальный проект в масштабах Гродненского региона. Самый большой детский сад начали возводить в одном из микрорайонов областного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его площадь составит 2,5 тысячи квадратных метров, что в полтора раза больше уже существующих. Сад смогут посещать 338 детей. Внутри будет все необходимое для занятий и развития. Компьютерный класс, спортивный и музыкальный залы, бассейн, медицинский блок, игровые зоны и даже лифт. Но что самое главное – дошкольное учреждение возводят в шаговой доступности от новых домов. Микрорайон растет, его активно застраивают. А заселяются в многоэтажки в основном молодые семьи с детьми.

Наталья Карабут, жительница Гродно:

Много многодетных семей, в каждой семье минимум два ребенка, и всем не хватает мест. Мы, к примеру, ездили очень далеко, возили детей. Сейчас благо перевелись чуть-чуть поближе.

Сергей Соломинский, житель Гродно:

Микрорайон растет и растет прилично. Вот это построено месяцев за восемь, а то и меньше. Что было полгода назад, количество детей, что сейчас, это просто в разы. Соответственно, через два-три года, не знаю, а на такой огромный район один только садик, а больше нет.