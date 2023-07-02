Виктор Саевич: Я думаю, что тактическое ядерное оружие будет применено с обеих сторон. Анонс «САСС уполномочен заявить»

Новости Беларуси. Почему британские политики занимают столь воинственную антироссийскую позицию? Что такое «Большая игра» и кому выгодно разжигать украинский конфликт? Эти и другие вопросы рассмотрят эксперты в очередном выпуске программы «САСС уполномочен заявить».

Надежда Сасс, СТВ:

Почему «англичанка гадит»? Как Британия превратилась в архиврага?

Виктор Саевич, магистр политических наук:

Они не гадят, они бьются за свое место по солнцем, понимая, что другого шанса подняться, как именно война в Украине, у них не будет.

Олег Волошин, украинский политик, кандидат политических наук:

То, что сейчас именно в Украине первую скрипку играют британцы, это результат того, что господин Андрей Ермак, который фактически правитель Украины, некоторыми считается, является прямым агентом МИ-6.

Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов, кандидат политических наук, доцент (Россия):

Британия, конечно, не придумала политическое лицемерие, но в этом вопросе достигла потрясающего совершенства. Виктор Саевич:

В мир идет жесточайшая конфронтация. Я думаю, что тактическое ядерное оружие будет применено с обеих сторон, как минимум.