Виктор Саевич: Я думаю, что тактическое ядерное оружие будет применено с обеих сторон. Анонс «САСС уполномочен заявить»
Новости Беларуси. Почему британские политики занимают столь воинственную антироссийскую позицию? Что такое «Большая игра» и кому выгодно разжигать украинский конфликт? Эти и другие вопросы рассмотрят эксперты в очередном выпуске программы «САСС уполномочен заявить».
Надежда Сасс, СТВ:
Почему «англичанка гадит»? Как Британия превратилась в архиврага?
Виктор Саевич, магистр политических наук:
Они не гадят, они бьются за свое место по солнцем, понимая, что другого шанса подняться, как именно война в Украине, у них не будет.
Олег Волошин, украинский политик, кандидат политических наук:
То, что сейчас именно в Украине первую скрипку играют британцы, это результат того, что господин Андрей Ермак, который фактически правитель Украины, некоторыми считается, является прямым агентом МИ-6.
Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов, кандидат политических наук, доцент (Россия):
Британия, конечно, не придумала политическое лицемерие, но в этом вопросе достигла потрясающего совершенства.
Виктор Саевич:
В мир идет жесточайшая конфронтация. Я думаю, что тактическое ядерное оружие будет применено с обеих сторон, как минимум.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если вы Путина поставите к стенке или в угол загоните, и другого выхода не будет, из угла же только вперед можно выйти – вот тогда ждите.
Олег Волошин:
Если будет экзистенциальная угроза, то есть прямое вторжение на территорию Российской Федерации, угрожающее самому существованию Российской Федерации. Но, грубо говоря, за Мелитополь и Бердянск никто ядерную войну развязывать не будет.
Надежда Сасс:
«САСС уполномочен заявить» смотрите в воскресенье, 2 июля, в 21:00 на телеканале «Россия-Беларусь», а также на нашем YouTube-канале.