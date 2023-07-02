Грозы пройдут в некоторых регионах Беларуси 2 июля

Повышается риск обрыва линий связи и электропередач, отключения электроэнергии в населенных пунктах, возникновения лесных пожаров, сообщили в ведомстве. Впрочем, после прошедших дождей риски возгораний в экосистемах стали ниже. Посещение лесов ограничено лишь в четырех районах Гродненской области и в Минской. Что касается прогноза погоды на праздничный понедельник, то днем будет преимущественно без осадков и до +26. Местами могут отмечаться усиления ветра.