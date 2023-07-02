Независимость Беларуси сегодня как никогда нуждается в защите. Интервью с Олегом Романовым

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Никита Рачиловский, СТВ:

В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Здравствуйте! О главных событиях Совета Республики, насущных вопросах в жизни нашей страны, а также актуальное интервью с сенатором прямо сейчас. 3 июля – День Независимости Республики Беларусь. Поистине сакральный праздник для каждого белоруса. Этот день символизирует героизм и стойкость поколения победителей, которое избавило мир от коричневой чумы фашизма. Подарило нам возможность жить спокойной жизнью под мирным небом. Обеспечивать мир и безопасность, укреплять суверенитет белорусского государства продолжают наследники победителей на пути к важной цели: дальнейшему процветанию родной Беларуси. Это праздник всех, кто любит и гордится своей страной. И именно о Дне Независимости мы и поговорим сегодня. У нас в гостях член Совета Республики Олег Романов. Какое главное достижение Беларуси за годы независимости? Никита Рачиловский:

Что для вас олицетворяет День Независимости? И какие бы вы могли выделить основные достижения нашей страны за этот период?

Олег Романов, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Для меня День Независимости неразрывно связан со свободой. Свободой личной, свободой нашего общества и государства. И я глубоко уверен в том, что именно благодаря независимости нашей страны и тому дню, с которого мы отсчитываем независимость Республики Беларусь, началась возможность свободного развития и граждан Беларуси в нашей стране, и всего белорусского общества, народа, государства, их культуры. И сегодня мы имеем возможность созидать, сегодня мы имеем возможность заниматься теми видами деятельности, которые мы считаем правильными, нужными. У нас нет внешних хозяев, мы не находимся под внешним управлением, а исходя из своих идеалов, смыслов, ценностей, строим свою жизнь. Если говорить о том, какие наиболее значимые достижения я выделил бы за период суверенной истории нашей страны, то я хотел бы сказать о безопасности. Дело в том, что это очень редкий ресурс и очень редкое благо в современном мире. Огромное количество стран и народов не имеют и десятой доли того, что есть в нашей стране. Я говорю и о криминологической безопасности, и о санитарно-эпидемиологической, и о всех тех видах безопасности, которые прописаны в Концепции национальной безопасности нашей страны. И они обеспечиваются на самом высоком уровне. Для многих наших людей совершенно естественна, просто как дышать воздухом, возможность пройтись вечером или ночью по улицам города или поселка, возможность отправить своих детей в школу без охраны, возможность покупать лекарства в аптеке, продукты в магазине, не опасаясь, что их отравят. Все эти параметры нашей безопасности гарантированы белорусским государством и в значительной мере стали возможными в результате той деятельности, той политики, которая реализовывалась на протяжении всей суверенной истории нашей страны. Без чего не может быть суверенитета?

Никита Рачиловский:

Если анализировать, без чего невозможно себе представить в современном мире суверенитет? Олег Романов:

Тема суверенитета очень сложна. И, конечно, здесь можно говорить с научной точки зрения об этой проблеме. Но я выделю вот какой параметр. Мне он кажется очень важным. Суверенитет невозможен без надежных духовных оснований жизни, деятельности и развития. Общество, народ, государство должны отдавать тебе отчет в том, на основе каких ценностей, каких смыслов, каких идеалов мы принимаем решения и направляем себя в будущее. Кстати говоря, даже в личной жизни, если у человека нет какой-то системы смыслов, ему трудно принимать решения. Они напоминают латание дыр, суету. Вот сегодня так, а завтра сяк. Ну, и так немножко грубовато звучит: как левая нога захотела. Такого не должно быть даже в жизни отдельного человека. Я уже не говорю про жизнь государства и общества. И вот если государство хочет быть по-настоящему суверенным, оно должно выстроить четкую систему принципов, ценности, на основе которых будут приниматься стратегические и тактические решения. Никита Рачиловский:

Каким вы видите вклад партии «Белая Русь» в сохранение суверенитета и независимости нашей страны? Олег Романов:

Мы будем работать по разным направлениям. Это и в сфере политической жизни и деятельности, и обеспечении успешности экономического развития нашей страны, и защита культурных смыслов, о чем я говорил выше. Но если говорить более предметно, я выделил бы два параметра. Во-первых, это информационная безопасность. Это всемерное содействие сохранению исторической памяти, обеспечивание защиты сознания наших граждан от фейков, от всевозможных лжи, клеветы, которых сейчас предостаточно. Второе направление – это выдвижение кадров, перспективных членов нашей партии на значимые социальные позиции в обществе. И это, кстати говоря, тоже обеспечение суверенитета. Почему? Потому что только при наличии высокоразвитых, высококвалифицированных управленческих кадров, при наличии в целом зрелой системы управления обществом, возможно сохранение и развитие тех достижений, которые мы приобрели в период независимой истории. «Мы всегда получали вызовы». Романов о сохранении Беларусью независимости

Никита Рачиловский:

Прямо сейчас на южных границах Беларуси ведутся военные действия. На западные границы идет накопление наступательной военной техники. Можно ли сказать, что сегодня наша страна, наша независимость, как никогда, нуждается в защите? Олег Романов:

Совершенно верно. Я именно так и считаю. И нельзя сказать, что и предыдущие десятилетия были легкими. На протяжении всех десятилетий, трех десятилетий нашей суверенной истории, мы всегда получали вызовы. Самого разного толка. Это были вызовы и внутренних проблем и кризисов, и внешнего давления, часто неприкрытого и циничного. Но такого масштаба давления, когда прямо идет разговор об интервенции на территорию Беларуси, о вторжении с применением военной техники, с применением регулярных армий – таких вызовов Республика Беларусь еще не получала и, конечно, сейчас мы должны по всем направлениям обеспечивать безопасность нашей страны. И, кстати говоря, это не только собственно военные ответы, которые, конечно, являются приоритетными, но это то, о чем говорит глава государства: а именно зрелая экономика, недопустимость проседания в экономике. Это и сфера массового сознания, а именно недопущение паники, недопущение распространения каких-то клеветнических слухов, сплетен, это которые могут вызвать ту же панику, о которой я говорил, и иные настроения деструктивного толка. И вот по всем этим направлениям необходимо обеспечивать безопасность нашей страны, и это делают, и на высоком уровне делают квалифицированные уполномоченные органы, должностные лица нашей страны. Сохранение исторической памяти

Никита Рачиловский:

Сегодня большая угроза по фальсификации истории есть. Беларуси и России нужно здесь объединить усилия, чтобы ее не допустить. Какая сегодня работа проделывается в Союзном государстве по этому направлению? Олег Романов:

Я думаю, что очень важная работа, которая сегодня реализуется, – это приведение к какому-то стандарту учебников, учебных пособий по истории и в целом по гуманитарным наукам. Вот тот разброд и шатания, которые были раньше, когда в одном учебнике пишется одно, а в другом прямо противоположное и школьник должен сам для себя решать, что ему больше нравится. Скорее всего, он сделает вывод, что ему не нравится ничего, потому что если здесь один говорит одно, другой – противоположное, то такие еще неокрепшие молодые умы, скорее всего, просто откажутся от принятия какого-то решения. Буду говорить: там правды нет, как хочу, так думаю. И в этом смысле нахождение какого-то зрелого, выверенного решения по поводу тех или иных исторических событий – это важное направление гуманитарной работы в наших странах. Конечно, здесь должна быть и политическая воля по течению того, что внедряется в сознание людей, в их индивидуальное, коллективное сознание для его разложения. Я говорю о том, что прилавки наших магазинов и в Беларуси, и в России были полны всякими псевдоисторическими, псевдонаучными, а на самом деле совершенно тенденциозными, односторонними и в конечном счете ложными текстами, посвященными тем или иным периодам нашей истории. И вот в этом смысле не допускать такую макулатуру на прилавке магазинов, а в конечном счете на полки наших книжных шкафов, домов, в школьных кабинетах, это очень важное направление работы. Ну и кроме того, это работа в сфере массовой культуры. Съемка исторических фильмов, выпуск передач, активный приход ученых и просто людей образованных в аудитории студенческие и школьные для просветительской работы. Все эти направления, деятельности реализуются. Конечно, можно и нужно их совершенствовать, интенсифицировать, но в целом направление, как мне кажется, верно. Никита Рачиловский:

Направление очень хорошее. Мы думали, что подвиг советского народа все помнят, но в какой-то момент все решили его переписать. И даже Украина, которая всегда была к нам братской страной, забыла истоки, корни и те события, которые происходили. То есть это яркий пример того, как историю могут переписать буквально за несколько лет. Олег Романов:

Могут переписать, и результаты появляются довольно быстро. Это не традиционное общество, где общество меняется десятилетиями, а то и столетиями. Сейчас достаточно несколько лет активной работы, и мы можем получить результат. Пожелания Олега Романова накануне 3 июля

Никита Рачиловский:

Что бы вы пожелали нашим гражданам, особенно молодежи, накануне Дня Независимости? Олег Романов:

Я пожелал бы им глубоко и сердечно осознать смысл этого праздника. Вот именно сердечно принять сердцем, душой, умом то значение, которое имеет День Независимости для нашей страны. Потому что это не просто неотъемлемая часть нашей истории, это тот фундамент, основа, из которой вырастает и настоящее наши страны, вырастет будущее, и те достижения, которые мы сегодня имеем, они все прямо связаны с подвигом советского, белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.