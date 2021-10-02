Как отличить салатный сорт от картошки для варки? Об этом рассказали в Академии наук

Новости Беларуси. Пока хлеборобы справляют «Дожинки», программа «Центральный регион» на СТВ отправилась туда, где хлеб всему голова. Мечта бульбаша. Что роднит Ван Гога и узденцев и где же родина белорусской картошки? Узнаем, как появляются новые сорта картофеля, и поделимся лайфхаками для бульбашей.

В госреестре Беларуси – 184 сорта картофеля. Из них больше полусотни – белорусской селекции. Какую картошку будут есть белорусы, решается здесь – в Институте картофелеводства Национальной академии наук.

Юлия Гунько, заведующая отделом научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству:

Мы находимся в теплице отдела селекции, здесь происходит высев ботанических семян в торф и пикировка рассады, как у томатов. Пикируем мы фазы четырех настоящих листьев в пластиковые горшочки. Сейчас здесь еще происходит вегетация. Мы в течение вегетационного периода их подкармливаем, обрабатываем, удаляем больные. И затем в ближайшее время начнем выбивать горшочки. Из одного горшочка берется один клубешочек и формируется в семьи, а в следующем году эти маленькие клубешочки высаживаются в полевых условиях. И продолжается дальше селекционный процесс. Это самое начало селекции.

«Десятка», «Мастак», «Сапфир». Это новейшие белорусские сорта. Выводят новинки не только разнообразия ради. Они, как правило, устойчивее к болезням и вкуснее. Хотя есть и сорта-долгожители, которые пришлись по душе и стабильно дают хорошие урожаи. Юля Гунько:

У нас четыре направления в селекционной программе. Это селекция на ранней спелости, на получение сортов, пригодных для длительного хранения – как правило, это вкусные, которые хранятся и развариваются. Сорта, пригодные для промышленной переработки, и сорта технического назначения. Исходя из этого, здесь высеваются семена, которые были получены при скрещивании. В зависимости от того, на какие цели в дальнейшем будет использоваться тот или иной сорт, здесь было высеяно более 100 тысяч гибридных семян и распикировано около 60 тысяч растений.

Яна Шипко, корреспондент:

В горшочках уже сформировались маленькие клубни. У этого один шанс из 60 000 стать новым сортом картофеля. Именно столько растений было высажено в этих теплицах. Когда закончится процесс вегетации, селекционеры выберут самый лучший клубень и отбор продолжится уже в полевых условиях. В среднем на выведение нового сорта уходит десяток лет. Нейминг – тема отдельная. За каждым названием – своя история. Яна Шипко:

Я смотрю, сорт «Юлия». Это же в вашу честь?

Юлия Гунько:

Не в мою, а в честь месяца июль. Поскольку июль – ранний сорт, поэтому «Юлия». Яна Шипко:

Но вы соавтор этого сорта? Юлия Гунько:

Я соавтор, но над сортом работает коллектив. Коллектив авторов, всего центра. Над любым сортом, поэтому не только я. Яна Шипко:

Белорусских сортов картофеля уже очень много. Чего не хватает? К каким качествам вы сейчас стремитесь при выведении новых?

Юлия Гунько:

Поскольку меняется климат, мы обращаем внимание не только на основные параметры – урожайность, устойчивость к болезням – а также и засухоустойчивые сорта. Над этим мы сейчас работаем. Яна Шипко:

Какие новинки появились в последнее время? Юлия Гунько:

В прошлом году переданы три сорта в госсортиспытания. Это среднеранний сорт картофеля «Десятка» с розовыми глазками, «Боярский» – сорт технического назначения с повышенным содержанием крахмала и сорт «Сапфир» с пигментированной мякотью.

Яна Шипко:

А можно потрогать «Десятку»? Чем она отличается? Что дают эти глазки, например? Юлия Гунько:

Это дает эстетическую красоту. Яна Шипко:

А на вкус никак не влияет?

Юлия Гунько:

Абсолютно. Но это грубый среднеранний сорт спелости, и содержание крахмала в нем достаточно высокое для среднераннего грубого – 17 %. Этот сорт очень вкусный. По вкусовым качествам не уступает более поздним сортам. Яна Шипко:

Чем выше содержание крахмала, тем лучше разваривается? Юлия Гунько:

Он тогда более разваристый, да. Ранняя группа – для получения продукции в ранние сроки, летом. Поэтому эти сорта не развариваются, как правило. Многие спрашивают: значит, их нельзя употреблять в пищу? Можно, они просто не будут развариваться. Это салатный тип – как порезали, так и остался картофель.

Яна Шипко:

А что лучше брать к сезону «Оливье»? Юлия Гунько:

Любой ранний картофель, который вам по вкусу. Тот же самый сорт «Манифест» достаточно вкусный. Сорт «Палац» здесь не представлен, он для запекания очень хорош. То есть вы можете вырезать внутри, чем-нибудь нафаршировать и запечь, и он у вас не развалится, останется лодочкой. Удлиненный сорт. Яна Шипко:

Приходишь в магазин – там на этикетках не прописывают названия сортов – как определить, что лучше брать для салата или для варки?

Юлия Гунько:

В магазине вряд ли вы определите, что вам лучше. Если пишут ранний, то однозначно это картофель салатного типа. Если это сорт среднеспелый, среднепоздний – это картофель, который разваривается. У нас среднепоздние сорта – тот же самый «Вектор», «Боярский», «Нара» – пригодны для промышленной переработки. У них биохимический состав немного отличается от группы ранних сортов. Это не значит, что он хуже. Он просто более подходит для технической переработки. Яна Шипко:

Какие сорта наиболее востребованы у сельскохозяйственных предприятий, которые закупают у вас семена?