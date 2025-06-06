В Поставах состоялась торжественная церемония открытия спортивно-культурного фестиваля «Вытокі»

Поставы в эти дни – спортивно-культурная столица Беларуси. Город принимает фестиваль «Вытокі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там состоялась грандиозная церемония открытия масштабного праздника и современного спортивного объекта – скейт-роллер парка. Первыми локацию «обкатают» лучшие представители велосипедного и роллер-спорта.
Второй день в Поставах проходят спортивные и семейные мероприятия, соревнования и конкурсы. Гости и участники фестиваля демонстрируют свои знания и навыки. А атлеты с мировым именем делятся секретами профессионального мастерства с будущими чемпионами, рассказывают о личном пути к пьедесталу. На многочисленных площадках, мастер-классах звезды белорусского и российского спорта вдохновляли ребят на новые свершения.
Кирилл Маскевич, мастер спорта международного класса, чемпион Кубка мира, призер чемпионата Европы и мира:
Традиционно уже третий год подряд мы поддерживаем спортивный фестиваль «Вытокi», который организован Национальным олимпийским комитетом. Конечно, приятно в рамках фестиваля провести мастер-класс.
В Беларуси все делается для того, чтобы каждый ребенок мог в полной мере реализовать свой творческий и спортивный потенциал. В каждом даже самом маленьком населенном пункте сегодня открываются многофункциональные площадки для занятий. Для многих ребят подобные фестивали станут первыми шагами на пути к большому спорту.
Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси:
Любой проект когда начинаешь, хочется, чтобы он был масштабным, чтобы люди его полюбили, чтобы он был популярным. Конечно, что-то мы ждали такое. Но что он приобретет такую форму всенародной любви, извините за нескромность, и что понравится людям, действительно, может быть, такого и не ожидали.
В этот раз, помимо десятков соревнований и показательных выступлений, гостей форума ждут экскурсии на крупные предприятия. Важно не только оставить спортивную память, но и познакомить с промышленным потенциалом региона.
Напомним, что проект, направленный на раскрытие возможностей регионов через спорт, культуру и образование, запустили в 2021-м. Организаторами фестиваля выступили Национальный олимпийский комитет и Федерация профсоюзов Беларуси.