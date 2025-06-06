В Поставах состоялась торжественная церемония открытия спортивно-культурного фестиваля «Вытокі»

Поставы в эти дни – спортивно-культурная столица Беларуси. Город принимает фестиваль «Вытокі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там состоялась грандиозная церемония открытия масштабного праздника и современного спортивного объекта – скейт-роллер парка. Первыми локацию «обкатают» лучшие представители велосипедного и роллер-спорта.

Второй день в Поставах проходят спортивные и семейные мероприятия, соревнования и конкурсы. Гости и участники фестиваля демонстрируют свои знания и навыки. А атлеты с мировым именем делятся секретами профессионального мастерства с будущими чемпионами, рассказывают о личном пути к пьедесталу. На многочисленных площадках, мастер-классах звезды белорусского и российского спорта вдохновляли ребят на новые свершения.

Кирилл Маскевич, мастер спорта международного класса, чемпион Кубка мира, призер чемпионата Европы и мира:

Традиционно уже третий год подряд мы поддерживаем спортивный фестиваль «Вытокi», который организован Национальным олимпийским комитетом. Конечно, приятно в рамках фестиваля провести мастер-класс. В Беларуси все делается для того, чтобы каждый ребенок мог в полной мере реализовать свой творческий и спортивный потенциал. В каждом даже самом маленьком населенном пункте сегодня открываются многофункциональные площадки для занятий. Для многих ребят подобные фестивали станут первыми шагами на пути к большому спорту.