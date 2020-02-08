Прямой эфир

Виктор Мартинович о Минской книжной выставке: она стала напоминать выставки в Гетеборге, в Лейпциге, во Франкфурте

08 февраля 2020 16:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Интерактивные сказки и семейное чтение. Самые юные читатели сегодня стали главными гостями на Минской международной книжной выставке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Мартинович о Минской книжной выставке: она стала напоминать выставки в Гетеборге, в Лейпциге, во Франкфурте-1

Программа 8 февраля была наполнена и творческими встречами с писателями. Свои новые книги представили белорусский журналист-международник Инесса Плескачевская и российский публицист и историк спецслужб Николай Долгополый.

Дети о встрече с писателями на Минской книжной выставке: «У них очень интересные книги – хочется посмотреть, как они ведут себя в жизни»

А очередь за автографами выстроилась к популярному в Беларуси автору романов Виктору Мартиновичу.

Виктор Мартинович о Минской книжной выставке: она стала напоминать выставки в Гетеборге, в Лейпциге, во Франкфурте-3

Виктор Мартинович, писатель:
Это живой контакт с настоящими людьми. Это приятно всегда.

Выставка в этом году прекрасная тем, что она стала напоминать выставки в Гетеборге, в Лейпциге, во Франкфурте, где события не только про книги, но и про публичные дискуссии, выступления. Все замечательно.

Виктор Мартинович о Минской книжной выставке: она стала напоминать выставки в Гетеборге, в Лейпциге, во Франкфурте-5

Под занавес очередного дня минского книжного форума прошла встреча со знаменитой королевой детективных романов Татьяной Устиновой.

# Книги

Другие новости рубрики

Все новости
9 февраля в Беларуси снова начнётся лёгкий плюс, на дорогах возможна гололедица
08 февраля 2020 15:59

9 февраля в Беларуси снова начнётся лёгкий плюс, на дорогах возможна гололедица

Пошли на мировую. Откуда теперь будет нефть в Беларуси? Анонс программы «Неделя»
08 февраля 2020 15:42

Пошли на мировую. Откуда теперь будет нефть в Беларуси? Анонс программы «Неделя»

Гайдукевич: «Мать и женщина, которая занимается домашним хозяйством – это уже профессия»
08 февраля 2020 15:34

Гайдукевич: «Мать и женщина, которая занимается домашним хозяйством – это уже профессия»