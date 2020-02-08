Виктор Мартинович о Минской книжной выставке: она стала напоминать выставки в Гетеборге, в Лейпциге, во Франкфурте

Новости Беларуси. Интерактивные сказки и семейное чтение. Самые юные читатели сегодня стали главными гостями на Минской международной книжной выставке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Интерактивные сказки и семейное чтение. Самые юные читатели сегодня стали главными гостями на Минской международной книжной выставке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Программа 8 февраля была наполнена и творческими встречами с писателями. Свои новые книги представили белорусский журналист-международник Инесса Плескачевская и российский публицист и историк спецслужб Николай Долгополый.
Дети о встрече с писателями на Минской книжной выставке: «У них очень интересные книги – хочется посмотреть, как они ведут себя в жизни»
А очередь за автографами выстроилась к популярному в Беларуси автору романов Виктору Мартиновичу.
Виктор Мартинович, писатель:
Это живой контакт с настоящими людьми. Это приятно всегда.
Выставка в этом году прекрасная тем, что она стала напоминать выставки в Гетеборге, в Лейпциге, во Франкфурте, где события не только про книги, но и про публичные дискуссии, выступления. Все замечательно.
Под занавес очередного дня минского книжного форума прошла встреча со знаменитой королевой детективных романов Татьяной Устиновой.