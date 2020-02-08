Виктор Мартинович о Минской книжной выставке: она стала напоминать выставки в Гетеборге, в Лейпциге, во Франкфурте

Новости Беларуси. Интерактивные сказки и семейное чтение. Самые юные читатели сегодня стали главными гостями на Минской международной книжной выставке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа 8 февраля была наполнена и творческими встречами с писателями. Свои новые книги представили белорусский журналист-международник Инесса Плескачевская и российский публицист и историк спецслужб Николай Долгополый.

Дети о встрече с писателями на Минской книжной выставке: «У них очень интересные книги – хочется посмотреть, как они ведут себя в жизни»

А очередь за автографами выстроилась к популярному в Беларуси автору романов Виктору Мартиновичу.