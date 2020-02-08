Пошли на мировую. Откуда теперь будет нефть в Беларуси? Анонс программы «Неделя»

Новости Беларуси. Минск и Москва урегулировали нефтегазовый вопрос. 7 февраля в Сочи прошли переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Итоги встречи – в программе «Неделя». В эти минуты она готовится к эфиру.
Новости Беларуси. Минск и Москва урегулировали нефтегазовый вопрос. 7 февраля в Сочи прошли переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Итоги встречи – в программе «Неделя». В эти минуты она готовится к эфиру.
Подводим итоги уходящих семи дней в программе «Неделя» в воскресенье, 9 февраля, в 19:30. Подробности в видеоматериале.