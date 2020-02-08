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Пошли на мировую. Откуда теперь будет нефть в Беларуси? Анонс программы «Неделя»

08 февраля 2020 15:42
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Новости Беларуси. Минск и Москва урегулировали нефтегазовый вопрос. 7 февраля в Сочи прошли переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Итоги встречи – в программе «Неделя». В эти минуты она готовится к эфиру.

Пошли на мировую. Откуда теперь будет нефть в Беларуси? Анонс программы «Неделя»-1

Подводим итоги уходящих семи дней в программе «Неделя» в воскресенье, 9 февраля, в 19:30. Подробности в видеоматериале.

Пошли на мировую. Откуда теперь будет нефть в Беларуси? Анонс программы «Неделя»-4

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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