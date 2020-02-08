9 февраля в Беларуси снова начнётся лёгкий плюс, на дорогах возможна гололедица

Новости Беларуси. ГАИ призывает водителей к повышенному вниманию на дорогах. Зима решила напомнить, что сейчас все-таки ее законное время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для некоторых автовладельцев этот день выдался не совсем удачным. Авария произошла на проспекте Машерова в Минске.

Серьезная авария в центре Минска. Два человека госпитализированы, разбито не менее 7 машин

ДТП с участием трех машин 8 февраля также произошло и на Минской кольцевой. К счастью, никто не пострадал.

Ждать морозов или ранней весны? Народные приметы на неделю с 3 по 9 февраля

Беларусь находится во власти фронтального раздела и по прогнозам синоптиков, нагрянувшие морозы буквально 9 февраля начнут ослабевать, переходя в легкий плюс. На дорогах возможна гололедица.