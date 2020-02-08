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9 февраля в Беларуси снова начнётся лёгкий плюс, на дорогах возможна гололедица

08 февраля 2020 15:59
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Новости Беларуси. ГАИ призывает водителей к повышенному вниманию на дорогах. Зима решила напомнить, что сейчас все-таки ее законное время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

9 февраля в Беларуси снова начнётся лёгкий плюс, на дорогах возможна гололедица-1

Для некоторых автовладельцев этот день выдался не совсем удачным. Авария произошла на проспекте Машерова в Минске.

Серьезная авария в центре Минска. Два человека госпитализированы, разбито не менее 7 машин

ДТП с участием трех машин 8 февраля также произошло и на Минской кольцевой. К счастью, никто не пострадал.

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Беларусь находится во власти фронтального раздела и по прогнозам синоптиков, нагрянувшие морозы буквально 9 февраля начнут ослабевать, переходя в легкий плюс. На дорогах возможна гололедица.

9 февраля в Беларуси снова начнётся лёгкий плюс, на дорогах возможна гололедица-4

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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