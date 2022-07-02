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Виктор Лукашенко поздравил спортивных журналистов с профессиональным праздником

02 июля 2022 19:47
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Новости Беларуси. Президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко поздравил с Международным днем спортивного журналиста представителей средств массовой информации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктор Лукашенко поздравил спортивных журналистов с профессиональным праздником-1

Виктор Лукашенко подчеркнул, что спортивные СМИ интересно и объективно рассказывают о достижениях в спорте, осуществляют пропаганду олимпийских ценностей и здорового образа жизни. Благодаря спортивным репортажам, интересным публикациям и ярким фотоснимкам болельщики испытывают чувство гордости за белорусских атлетов и всю страну. Президент Национального олимпийского комитета отметил, что спортивная пресса вносит неоценимый вклад в популяризацию олимпийского движения. Также Виктор Лукашенко пожелал спортивным журналистам успехов, новых творческих побед, ярких проектов и достижения всех амбициозных вершин.

# СМИ Беларуси # общество # Виктор Лукашенко # Фотофакт

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