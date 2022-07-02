18 технологов трудились несколько дней. Колбасу в 200 кг приготовили ко дню рождения Могилёва

Новости Беларуси. Вместо праздничного торта 5 тонн мясных деликатесов. С размахом сегодня, 2 июля, свой юбилей празднует Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программе дня рождения города на Днепре первый республиканский мясной фестиваль. Колбаса весом 200 килограммов, огромный бургер, конкурс оригинальных пельменей, плов и марафон поедания сосисок на скорость. С диетой на празднике попрощались даже те, кто отчаянно готовился к пляжному сезону с начала весны. К счастью, сказать до свидания лишним калориям можно было сразу. Организаторы подготовили полсотни интерактивных площадок для взрослых и детей, так что было и сытно, и весело. Как прошел первый в стране фестиваль «Мясница» – в нашем сюжете.

Могилев, с днем рождения!

Искать в афишах точный адрес мясного фестиваля было необязательно. Лучший навигатор для этой цели – собственный нос. Многие из гостей признались, что шли на запах и не промахнулись. 5 тонн мясных деликатесов утопили парк Подниколье в таких ароматах, что многие просто не могли дождаться начала вкусных состязаний.

Ольга Мацикова, проректор по воспитательной работе БГУТ:

Сегодня не будет тортов, не будет десертов, сегодня будет много мяса. Наши студенты, которые являются победителями международных конкурсов профессионального мастерства, приготовят оригинальные блюда из мяса Могилевского мясокомбината. А студенты, которые приехали учиться из Узбекистана, на открытом огне готовят настоящий узбекский плов и поделятся всеми секретами. Но для того чтобы плов продегустировать, нужно поучаствовать в конкурсах.

Уже традиционным украшением могилевского стола в день его рождения становится большая колбаса. Из года в год ее размеры растут. А в этот раз это 200 килограммов варено-копченого мясного изделия, над созданием которого несколько суток трудились 18 технологов Могилевского мясокомбината.

Браво!

Каждый новый день рождения Могилев встречает преображенным. И это особенно ценят те, кто помнит родной город совсем другим. За последние пять лет он сменил свой привычный облик и заиграл новыми красками. А ведь еще недавно на этом живописном месте стояло болото. Теперь километры пешеходных и велосипедных дорожек, тысячи цветов и деревьев, каскадные фонтаны. Сотни могилевчан трудились в парке Подниколье не один субботник, чтобы сделать свой город лучше. В юбилей родного города они несут имениннику самые теплые пожелания.

Наталья Дебелова, жительница Могилева:

Мы все родились в Могилеве. Мы видели все этапы, начиная от постсоветского пространства, когда город был в упадке. А сейчас он расцвел. Так приятно, что много мест, где можно с детьми погулять, можно всей семьей провести культурно время.

Валентина Орлова, жительница Могилева:

Мы с каждым годом пытаемся преобразить наш город и обожаем. Я когда куда-нибудь уезжаю, только приезжаю, ступаю на вокзале или где-то на свою родную землю и думаю: господи, я приехала домой.

Могилев, с днем рождения.