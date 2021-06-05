Прямой эфир

«Вытокі» в Орше. Что запланировано на 5 июня?

05 июня 2021 12:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Олимпийский квест, конкурс вокалистов и гала-концерт. Культурно-спортивный фестиваль «Вытокі. Крок да Алімпу» продолжает путешествие по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вытокі» в Орше. Что запланировано на 5 июня?-1

5 июня его принимает Орша. Основная программа запланирована на вторую половину дня, подробности в наших следующих выпусках.

# Фестиваль # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Познакомили с традициями и свадебными обрядами. Как проходит фестиваль «Вытокі» в Орше?
04 июня 2021 22:22

Познакомили с традициями и свадебными обрядами. Как проходит фестиваль «Вытокі» в Орше?

Наталья Кочанова: «Роль депутатского корпуса в нашей стране может быть более знаковой»
04 июня 2021 22:06

Наталья Кочанова: «Роль депутатского корпуса в нашей стране может быть более знаковой»

«Средняя заработная плата у нас была 750-800 рублей». Где летом может поработать студент?
04 июня 2021 22:02

«Средняя заработная плата у нас была 750-800 рублей». Где летом может поработать студент?