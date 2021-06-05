«Вытокі» в Орше. Что запланировано на 5 июня?

Новости Беларуси. Олимпийский квест, конкурс вокалистов и гала-концерт. Культурно-спортивный фестиваль «Вытокі. Крок да Алімпу» продолжает путешествие по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Олимпийский квест, конкурс вокалистов и гала-концерт. Культурно-спортивный фестиваль «Вытокі. Крок да Алімпу» продолжает путешествие по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
5 июня его принимает Орша. Основная программа запланирована на вторую половину дня, подробности в наших следующих выпусках.