Михаил Орда о митинге 25 октября: мы приглашаем всех желающих высказать свою позицию

Новости Беларуси. ФПБ и отраслевые профсоюзы приняли заявление в поддержку мира и спокойствия в нашей стране. Федерация призывает не идти на поводу у тех, кто стремится нанести вред государству и по большому счету каждому белорусу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Комментируя заявление, председатель ФПБ Михаил Орда отметил, что мы должны все вместе отстоять наши общие достижения, а также сохранить мирную спокойную жизнь. Алеся Высоцкая:

Федерация профсоюзов всегда в гуще событий была и остается, чтобы прочувствовать это настроение людей, в том числе и в трудовых коллективах. Что сегодня, какие ваши ощущения? Обсуждаем изменения и дополнения в Конституцию. У молодежи очень много интересных идей и предложений

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы сегодня на нашей туристической базе организовали такие обучающие курсы, как школа нашего профсоюзного актива молодежного. Мы сегодня встречаемся с профсоюзными нашими активистами, и такие встречи у нас регулярно проходят. В основе – такая коммуникативная площадка. Мы ее организовали, задумали именно для того, чтобы сегодня с молодежью, профсоюзной молодежью, можно было обсуждать разные аспекты. Это сегодня социально-экономическая защита, прав трудящихся, вопросы, которые сегодня задают, которые обсуждают сегодня люди. Один из вопросов обсуждаем – изменения и дополнения в Конституцию. У молодежи очень много интересных идей, очень много предложений, и такое обсуждение у нас проходит по всей стране. Люди консолидируются, потому что понимают, к чему могут привести беспорядки и призывы в интернете

Мы видим, что люди сегодня консолидируются, потому что понимают, к чему могут привести беспорядки, которые сегодня происходят в стране, к чему могут привести призывы в интернете – все, что происходит у нас в стране. И мы, безусловно, видим, что люди устали от происходящего. И самое главное, что люди понимают, что могут потерять. Алеся Высоцкая:

А в этой связи какие дальнейшие шаги в Федерации будут сделаны? Нами не будут управлять из-за рубежа. Белорусы – неглупые люди