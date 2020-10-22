Михаил Орда о митинге 25 октября: мы приглашаем всех желающих высказать свою позицию
Новости Беларуси. ФПБ и отраслевые профсоюзы приняли заявление в поддержку мира и спокойствия в нашей стране. Федерация призывает не идти на поводу у тех, кто стремится нанести вред государству и по большому счету каждому белорусу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Комментируя заявление, председатель ФПБ Михаил Орда отметил, что мы должны все вместе отстоять наши общие достижения, а также сохранить мирную спокойную жизнь.
Алеся Высоцкая:
Федерация профсоюзов всегда в гуще событий была и остается, чтобы прочувствовать это настроение людей, в том числе и в трудовых коллективах. Что сегодня, какие ваши ощущения?
Обсуждаем изменения и дополнения в Конституцию. У молодежи очень много интересных идей и предложений
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Мы сегодня на нашей туристической базе организовали такие обучающие курсы, как школа нашего профсоюзного актива молодежного. Мы сегодня встречаемся с профсоюзными нашими активистами, и такие встречи у нас регулярно проходят. В основе – такая коммуникативная площадка. Мы ее организовали, задумали именно для того, чтобы сегодня с молодежью, профсоюзной молодежью, можно было обсуждать разные аспекты. Это сегодня социально-экономическая защита, прав трудящихся, вопросы, которые сегодня задают, которые обсуждают сегодня люди.
Один из вопросов обсуждаем – изменения и дополнения в Конституцию. У молодежи очень много интересных идей, очень много предложений, и такое обсуждение у нас проходит по всей стране.
Люди консолидируются, потому что понимают, к чему могут привести беспорядки и призывы в интернете
Мы видим, что люди сегодня консолидируются, потому что понимают, к чему могут привести беспорядки, которые сегодня происходят в стране, к чему могут привести призывы в интернете – все, что происходит у нас в стране. И мы, безусловно, видим, что люди устали от происходящего. И самое главное, что люди понимают, что могут потерять.
Алеся Высоцкая:
А в этой связи какие дальнейшие шаги в Федерации будут сделаны?
Нами не будут управлять из-за рубежа. Белорусы – неглупые люди
Михаил Орда:
Мы подали заявку на проведение мероприятия и приглашаем всех желающих, кто хочет высказать свою позицию, кому не безразлична судьба нашей страны, прийти в воскресенье на мероприятие и эту позицию четко и ясно высказать, ее показать. По большому счету показать сегодня, кто в нашей стране хозяин. И что нами не будут сегодня управлять из-за рубежа, командовать из-за рубежа.
Белорусы – неглупые люди. Сегодня не только мы, профсоюзы, это мероприятие мы вместе организуем с нашими общественными организациями, сегодня это молодежные организации, женские организации, ветеранские, военные, это сегодня организации Беларуси. Нас много, и мы вместе.