Игорь Луцкий: мы уже сегодня видим увеличение интереса к телевидению, смотрение новостей выросло практически в два раза

Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:

Важно все-таки создавать информацию, вовремя создавать информацию, иметь оперативную возможность отвечать на фейки. В общем-то, на данный момент это такая острая, непростая тема. Ну, ничего, мы справляемся, думаю. И современные методы, которые используются и Министерством обороны, и, в принципе, нашими средствами массовой информации, дают определенные результаты. Мы уже сегодня видим увеличение интереса к телевидению: смотрение новостей выросло практически в два раза.