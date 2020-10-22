Игорь Луцкий: мы уже сегодня видим увеличение интереса к телевидению, смотрение новостей выросло практически в два раза

Новости Беларуси. Военная авиация доставила журналистов и руководителей крупнейших СМИ к месту дислокации 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Военная авиация доставила журналистов и руководителей крупнейших СМИ к месту дислокации 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оценка актуальной военно-политической обстановки в стране из первых уст. Для журналистов и руководителей возможность сверить информационную повестку и обсудить вопросы взаимодействия двух ведомств.
Отдельное внимание – вопросам информационной безопасности в условиях гибридной войны.
Виктор Хренин: сегодня, не секрет, идёт вся война в информационном поле
Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:
Важно все-таки создавать информацию, вовремя создавать информацию, иметь оперативную возможность отвечать на фейки. В общем-то, на данный момент это такая острая, непростая тема. Ну, ничего, мы справляемся, думаю. И современные методы, которые используются и Министерством обороны, и, в принципе, нашими средствами массовой информации, дают определенные результаты. Мы уже сегодня видим увеличение интереса к телевидению: смотрение новостей выросло практически в два раза.