«Покажем, на что способны наши Вооружённые Силы». Около 13 тысяч военнослужащих примут участие в учении «Кавказ-2020»

Новости Беларуси. Около 13 тысяч военнослужащих, 250 танков и более 200 артиллерийских систем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Около 13 тысяч военнослужащих, 250 танков и более 200 артиллерийских систем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под Астраханью 21 сентября стартует масштабное командно-штабное учение «Кавказ-2020». На полигоне Капустин Яр оттачивать боевые навыки будут представители Беларуси, России, Армении, Китая, Пакистана и Мьянмы.
Учение пройдет в два этапа. Основная задача маневров – отработать совместные действия военных сил стран при ведении боевых, разведывательных или оборонительных операций.
Артем Федорович, заместитель командира батальона:
Прибыли для участия в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020».
Я считаю, что данные учения для нашей страны имеют значимый момент, потому что мы здесь участвуем с различными странами, делимся с ними опытом. Также мы сами покажем, на что способны наши Вооруженные Силы. Сами будем отрабатывать оборонительные мероприятия, к чему наша страна и готовится.
Беларусь на стратегическом учении представят более 300 военных. Тренировки и практические действия на полигоне завершатся 26 сентября.