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«Покажем, на что способны наши Вооружённые Силы». Около 13 тысяч военнослужащих примут участие в учении «Кавказ-2020»

21 сентября 2020 06:52
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Новости Беларуси. Около 13 тысяч военнослужащих, 250 танков и более 200 артиллерийских систем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Покажем, на что способны наши Вооружённые Силы». Около 13 тысяч военнослужащих примут участие в учении «Кавказ-2020»-1

Под Астраханью 21 сентября стартует масштабное командно-штабное учение «Кавказ-2020». На полигоне Капустин Яр оттачивать боевые навыки будут представители Беларуси, России, Армении, Китая, Пакистана и Мьянмы.

«Покажем, на что способны наши Вооружённые Силы». Около 13 тысяч военнослужащих примут участие в учении «Кавказ-2020»-4

Учение пройдет в два этапа. Основная задача маневров – отработать совместные действия военных сил стран при ведении боевых, разведывательных или оборонительных операций.

«Покажем, на что способны наши Вооружённые Силы». Около 13 тысяч военнослужащих примут участие в учении «Кавказ-2020»-7

Артем Федорович, заместитель командира батальона:
Прибыли для участия в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020».

Я считаю, что данные учения для нашей страны имеют значимый момент, потому что мы здесь участвуем с различными странами, делимся с ними опытом. Также мы сами покажем, на что способны наши Вооруженные Силы. Сами будем отрабатывать оборонительные мероприятия, к чему наша страна и готовится.

«Покажем, на что способны наши Вооружённые Силы». Около 13 тысяч военнослужащих примут участие в учении «Кавказ-2020»-10

«Покажем, на что способны наши Вооружённые Силы». Около 13 тысяч военнослужащих примут участие в учении «Кавказ-2020»-12

Беларусь на стратегическом учении представят более 300 военных. Тренировки и практические действия на полигоне завершатся 26 сентября.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Артем Федорович # Фотофакт

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