«Покажем, на что способны наши Вооружённые Силы». Около 13 тысяч военнослужащих примут участие в учении «Кавказ-2020»

Артем Федорович, заместитель командира батальона:

Прибыли для участия в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020».

Я считаю, что данные учения для нашей страны имеют значимый момент, потому что мы здесь участвуем с различными странами, делимся с ними опытом. Также мы сами покажем, на что способны наши Вооруженные Силы. Сами будем отрабатывать оборонительные мероприятия, к чему наша страна и готовится.