«Чтобы мечта ребёнка по возможности сбылась». В Беларуси 10 декабря стартует новогодняя акция «Наши дети»
Новости Беларуси. Новогодняя акция «Наши дети» стартует в Беларуси 10 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее подготовку 4 ноября обсуждали в Совете Министров.
Формат акции не изменился. В канун Нового года поддержат около 15 тысяч ребят. В центре внимания – подопечные детдомов, интернатов, больниц, реабилитационных центров. Помощь им окажут органы власти, банки и общественные объединения.
Было отмечено: каждый ребенок должен ощутить заботу взрослых, при этом оставаясь здоровым. Поэтому мероприятия пройдут с соблюдением всех профилактических мер.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Традиционно в этот период мы (как собственно и во все остальное время, но здесь приближаясь к новогодним праздникам) поздравляем наших детей. Особенно обращаем внимание на детей, которые остались без родительской заботы – это дети-сироты, в том числе дети с ограниченными возможностями, чтобы мечта каждого ребенка по возможности сбылась, Дед Мороз принес тот заветный подарок, о котором мечтает ребенок.
Кульминацией акции станет Главная елка страны. Она традиционно проходит с участием главы государства. На новогодний праздник пригласят более двух тысяч детей со всей республики.