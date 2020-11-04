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«Чтобы мечта ребёнка по возможности сбылась». В Беларуси 10 декабря стартует новогодняя акция «Наши дети»

04 ноября 2020 17:10
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Новости Беларуси. Новогодняя акция «Наши дети» стартует в Беларуси 10 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее подготовку 4 ноября обсуждали в Совете Министров.  

Формат акции не изменился. В канун Нового года поддержат около 15 тысяч ребят. В центре внимания – подопечные детдомов, интернатов, больниц, реабилитационных центров. Помощь им окажут органы власти, банки и общественные объединения.

«Чтобы мечта ребёнка по возможности сбылась». В Беларуси 10 декабря стартует новогодняя акция «Наши дети» -1

Было отмечено: каждый ребенок должен ощутить заботу взрослых, при этом оставаясь здоровым. Поэтому мероприятия пройдут с соблюдением всех профилактических мер. 

«Чтобы мечта ребёнка по возможности сбылась». В Беларуси 10 декабря стартует новогодняя акция «Наши дети» -4

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Традиционно в этот период мы (как собственно и во все остальное время, но здесь приближаясь к новогодним праздникам) поздравляем наших детей. Особенно обращаем внимание на детей, которые остались без родительской заботы – это дети-сироты, в том числе дети с ограниченными возможностями, чтобы мечта каждого ребенка по возможности сбылась, Дед Мороз принес тот заветный подарок, о котором мечтает ребенок.

«Чтобы мечта ребёнка по возможности сбылась». В Беларуси 10 декабря стартует новогодняя акция «Наши дети» -7

Кульминацией акции станет Главная елка страны. Она традиционно проходит с участием главы государства. На новогодний праздник пригласят более двух тысяч детей со всей республики.  

# Новый год # общество # Игорь Петришенко # Фотофакт

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