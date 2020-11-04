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Шесть медработников привлечены к административной ответственности за участие в несанкционированной акции протеста

04 ноября 2020 17:25
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Новости Беларуси. Суд вынес постановление о привлечении к административной ответственности в виде ареста от 8 до 15 суток шестерых медицинских работников, которые 2 ноября принимали участие в несанкционированной акции протеста на проспекте Дзержинского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Шесть медработников привлечены к административной ответственности за участие в несанкционированной акции протеста-1

Группа граждан собралась у входа в медуниверситет. Участники выкрикивали различные лозунги, при себе у них была негосударственная символика. Среди этих людей оказались врачи. Сотрудники милиции неоднократно призывали людей разойтись. Однако протестующие не прислушались. Наиболее активные лица были задержаны.   

Шесть медработников привлечены к административной ответственности за участие в несанкционированной акции протеста-4

– За что вы задержаны?

– Встретился с коллегами возле университета, постояли, обсудили, что студентов выгнали. Потом пошли кто куда, расходиться. Шли в составе групп, и нас задержали.

– Акция солидарности?

– Акция солидарности была возле БГМУ, мы пришли обсудить как там что.

Шесть медработников привлечены к административной ответственности за участие в несанкционированной акции протеста-7



– Я считаю, что я не участвовал.

– Вы просто гуляли?

– Не совсем, я ехал с работы, возле универа увидел стоящих людей. Остановился возле магазина «Алми», подошел, увидел там своих знакомых, мы разговаривали.

Шесть медработников привлечены к административной ответственности за участие в несанкционированной акции протеста-10

– Мы врачи. Мы шли в халатах.

– Не холодно сейчас в халатах ходить? Вы поверх одежды?

– Ну не все, потому что мы встретились после работы – у кого-то были халаты, у кого-то нет.

– Это не было знаком протеста?

– Это было знаком солидарности с отчисленными студентами.  

Шесть медработников привлечены к административной ответственности за участие в несанкционированной акции протеста-13

# Врачи Беларуси # общество # Николай Лужинский # Фотофакт

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