Шесть медработников привлечены к административной ответственности за участие в несанкционированной акции протеста
Новости Беларуси. Суд вынес постановление о привлечении к административной ответственности в виде ареста от 8 до 15 суток шестерых медицинских работников, которые 2 ноября принимали участие в несанкционированной акции протеста на проспекте Дзержинского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Группа граждан собралась у входа в медуниверситет. Участники выкрикивали различные лозунги, при себе у них была негосударственная символика. Среди этих людей оказались врачи. Сотрудники милиции неоднократно призывали людей разойтись. Однако протестующие не прислушались. Наиболее активные лица были задержаны.
– За что вы задержаны?
– Встретился с коллегами возле университета, постояли, обсудили, что студентов выгнали. Потом пошли кто куда, расходиться. Шли в составе групп, и нас задержали.
– Акция солидарности?
– Акция солидарности была возле БГМУ, мы пришли обсудить как там что.
– Я считаю, что я не участвовал.
– Вы просто гуляли?
– Не совсем, я ехал с работы, возле универа увидел стоящих людей. Остановился возле магазина «Алми», подошел, увидел там своих знакомых, мы разговаривали.
– Мы врачи. Мы шли в халатах.
– Не холодно сейчас в халатах ходить? Вы поверх одежды?
– Ну не все, потому что мы встретились после работы – у кого-то были халаты, у кого-то нет.
– Это не было знаком протеста?
– Это было знаком солидарности с отчисленными студентами.