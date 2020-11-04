Шесть медработников привлечены к административной ответственности за участие в несанкционированной акции протеста

Новости Беларуси. Суд вынес постановление о привлечении к административной ответственности в виде ареста от 8 до 15 суток шестерых медицинских работников, которые 2 ноября принимали участие в несанкционированной акции протеста на проспекте Дзержинского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Группа граждан собралась у входа в медуниверситет. Участники выкрикивали различные лозунги, при себе у них была негосударственная символика. Среди этих людей оказались врачи. Сотрудники милиции неоднократно призывали людей разойтись. Однако протестующие не прислушались. Наиболее активные лица были задержаны.

– За что вы задержаны? – Встретился с коллегами возле университета, постояли, обсудили, что студентов выгнали. Потом пошли кто куда, расходиться. Шли в составе групп, и нас задержали. – Акция солидарности? – Акция солидарности была возле БГМУ, мы пришли обсудить как там что.





– Я считаю, что я не участвовал.

– Вы просто гуляли? – Не совсем, я ехал с работы, возле универа увидел стоящих людей. Остановился возле магазина «Алми», подошел, увидел там своих знакомых, мы разговаривали.