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Авиакомпания «Белавиа» переходит на весенне-летнее расписание полётов. Какие новые направления?

31 марта 2024 10:54
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Национальный аэропорт Минск с 31 марта переходит на весенне-летнее расписание полетов. Его действие продлится по 26 октября 2024 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авиакомпания «Белавиа» переходит на весенне-летнее расписание полётов. Какие новые направления?-1

Лидерами по-прежнему являются такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Стамбул и Дубай. По этим направлениям запланировано наибольшее количество полетов. Также будут осуществляться чартерные программы авиаперевозок по популярным курортным направлениям – Турция и Египет. Новым регулярным рейсом весенне-летнего расписания «Белавиа» станет Махачкала. Его открытие запланировано на 26 апреля.

# Авиасообщение # общество

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