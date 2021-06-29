29 июня Александр Лукашенко встретится с секретарём Совбеза России Николаем Патрушевым

Новости Беларуси. Республиканский бал выпускников соберет 29 июня самых успешных молодых людей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации Telegram-канала «Пул Первого», встреча будет состоять из двух частей: официальная – во Дворце Независимости, здесь будут чествовать лучших выпускников и преподавателей, и неформальная – в здании напротив. Там состоится прием от имени Президента.

Ну а в официальной повестке дня у Президента сегодня встреча с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.