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«Прямо из политической борьбы ушли на фронт». В Гомеле презентовали книгу о депутатах Верховного Совета БССР первого созыва

29 июня 2021 07:03
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Новости Беларуси. В Гомеле презентовали книгу о депутатах-фронтовиках. Издание, основанное на уникальных архивных документах, посвящено депутатам Верховного Совета БССР первого созыва, который работал целых 9 лет, с 1938 по 1947 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Прямо из политической борьбы ушли на фронт». В Гомеле презентовали книгу о депутатах Верховного Совета БССР первого созыва-1

На этот период пришлись знаковые для истории нашей страны события: сначала воссоединение Западной Беларуси с БССР, а затем трагедия Великой Отечественной. В первые дни войны депутаты ушли на фронт, сменив кресла Верховного Совета на окопы. 94 из них погибли или пропали без вести, борясь за свободу и независимость нашей Родины. Именно их имена и истории легли в основу книги «Они были первыми».

«Прямо из политической борьбы ушли на фронт». В Гомеле презентовали книгу о депутатах Верховного Совета БССР первого созыва-4

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В этой книге о нашем первом Верховном Совете РБ, о тех героях, которые прямо из политической борьбы ушли на фронт. 94 человека из них не вернулись. Ряд пропали без вести. Эта книга о подвиге наших первых политиков. Именно не только политическом, а боевом.

«Прямо из политической борьбы ушли на фронт». В Гомеле презентовали книгу о депутатах Верховного Совета БССР первого созыва-7

Презентация состоялась в Белорусском государственном университете транспорта. Ведь среди депутатов Верховного Совета БССР первого созыва было немало железнодорожников. Работа над изданием велась в сжатые сроки и заняла около года. Книга скоро появится в свободной продаже.

# Книги # общество # Виталий Уткин # Фотофакт

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