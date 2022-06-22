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«Видно, что растёт оптимизм». Ирландский журналист рассказал о настроении жителей Мариуполя

22 июня 2022 17:21
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Мировые СМИ подвержены тотальной цензуре и выливают на своих зрителей тонны лживой пропаганды. Однако не всем на Западе еще удалось промыть мозги.  

Проект Григория Азаренка «Донбасский Дневник» в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Видно, что растёт оптимизм». Ирландский журналист рассказал о настроении жителей Мариуполя-1

Хаукур Каусон, журналист (Ирландия):  
Видно, что растет оптимизм, все восстанавливается, посевная началась. Оптимизм хороший, правда, сейчас мы не общались с мариупольцами. Но я уже с ними общался, и было ясно, что после того как российские войска вошли, настало большое облегчение. Поскольку они объяснили, как вели себя украинцы, какая была ненависть к человеку только за то, что он говорит на русском языке. Поэтому это хорошо, что они освободились и избавились от этой чумы: фашизма и нацизма, который рос не только восемь лет в Украине, а специально Западом выращивался в течение всех 30 лет, после того как развалили СССР. Поэтому это очень хорошие перемены, я считаю.  

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# Авторская журналистика на СТВ # общество # Хаукур Каусон # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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