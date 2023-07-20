«Видишь, насколько люди качественно выполняют свою работу». Корзун о встрече с коллективом «Беллифта»

Новости Беларуси. Благоустройство города, ремонт жилфонда и развитие предприятия. Эти вопросы обсуждались на встрече заместителя председателя Мингорисполкома Олега Корзуна с трудовым коллективом «Беллифта», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Началось знакомство с обзорной экскурсии по предприятию. Всего на обслуживании организации находится порядка 8 тысяч подъемников, эскалаторов и платформ. Одно из самых значимых структурных подразделений – центральная диспетчерская станция. Именно сюда поступают звонки застрявших в лифте минчан. В день таких обращений обрабатывают около сотни.

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома: Придя сюда, видишь, насколько люди качественно выполняют свою работу. Если на бытом уровне человек просто застрял в том же лифте, в течение 20 минут помощь однозначно придет, не более того. Если в лифте находятся люди, которые боятся замкнутого пространства, либо дети, диспетчера с ними проводят соответственные разговоры, беседы и успокаивают людей.

Игорь Кушнеревич, директор «Беллифт»:

Сейчас примерно по 270 лифтов меняется в городе, в жилом фонде. Эта работа ежегодная, то есть постоянно надо менять. Мы развиваем свои учебные классы, тем более что на базе нашего предприятия проходят обучение многие специалисты, приходят из МЧС, из технического университета студенты.

На повестке не только рабочие, но и личные вопросы. Такие встречи – это реальная возможность услышать, что волнует минчан.