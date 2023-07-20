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Сезон «лесных ловушек». Несколько десятков человек заблудились в Минской области за 2023-й

20 июля 2023 14:59
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Новости Беларуси. 17 человек заблудились в лесах Минской области в 2023 году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В летний период количество таких инцидентов возрастает в разы. И чаще всего в лесную ловушку попадают пожилые любители сбора грибов и ягод.

Сезон «лесных ловушек». Несколько десятков человек заблудились в Минской области за 2023-й-1

После того как поступает сообщение о пропаже человека, на поиски выдвигаются спасатели. При необходимости привлекают сотрудников лесничества, которые хорошо знают местность. Если с потерявшимся есть связь по телефону, задействуют машину с громкоговорящим устройством. На ее звук человек выходит из леса. В других случаях прочесывают весь массив. На помощь приходит и другая современная техника.

Сезон «лесных ловушек». Несколько десятков человек заблудились в Минской области за 2023-й-4

Александр Журкевич, заместитель начальника пожарного аварийно-спасательного отряда Минского областного управления МЧС:
Создаем группу по 5, 6, 10 человек. Один наш более подготовленный работник берет GPS-трекер, радиостанцию, фонарики, и этой группой прочесываем лес, работаем на прочес. По возвращении с этого GPS-трекера сбрасывается информация на компьютер. То есть мы видим, какой квадрат мы закрыли, что мы прочесали. И если мы здесь не находим никого, соответственно, меняем дислокацию, переходим на другой квадрат и опять таким же способом ищем.

Сезон «лесных ловушек». Несколько десятков человек заблудились в Минской области за 2023-й-7

Спасатели еще раз напоминают: выходя в лес, нужно брать с собой запас питьевой воды и еды, а пожилым людям и лекарства. Также стоит не забывать про заряженный мобильный телефон. Ведь современный смартфон поможет выбраться из лесного массива даже при отсутствии интернета, если установить специальное приложение. Хорошим помощником послужат также часы, оснащенные компасом и GPS.

# Происшествия в лесу # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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