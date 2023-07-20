Сезон «лесных ловушек». Несколько десятков человек заблудились в Минской области за 2023-й

Новости Беларуси. 17 человек заблудились в лесах Минской области в 2023 году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В летний период количество таких инцидентов возрастает в разы. И чаще всего в лесную ловушку попадают пожилые любители сбора грибов и ягод.

После того как поступает сообщение о пропаже человека, на поиски выдвигаются спасатели. При необходимости привлекают сотрудников лесничества, которые хорошо знают местность. Если с потерявшимся есть связь по телефону, задействуют машину с громкоговорящим устройством. На ее звук человек выходит из леса. В других случаях прочесывают весь массив. На помощь приходит и другая современная техника.

Александр Журкевич, заместитель начальника пожарного аварийно-спасательного отряда Минского областного управления МЧС:

Создаем группу по 5, 6, 10 человек. Один наш более подготовленный работник берет GPS-трекер, радиостанцию, фонарики, и этой группой прочесываем лес, работаем на прочес. По возвращении с этого GPS-трекера сбрасывается информация на компьютер. То есть мы видим, какой квадрат мы закрыли, что мы прочесали. И если мы здесь не находим никого, соответственно, меняем дислокацию, переходим на другой квадрат и опять таким же способом ищем.