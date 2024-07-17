Видимых повреждений нет – что делать, если собака напала на ребёнка?

Новости о нападении домашних собак на людей регулярно появляются в СМИ. В Беларуси фиксируются сотни таких случаев в год. О том, почему домашние животные проявляют агрессию, что делать, если соседская собака держит в страхе весь район, и как найти управу на владельцев, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
На ребенка, представим ситуацию, напала собака. Что делать? Писать заявление в милицию или сразу вызвать наряд? Что делать в такой ситуации?
Ольга Литвинова, адвокат:
В такой ситуации, с точки зрения законодательства, нет определенного алгоритма действий. Жизнь и здоровье человека превыше всего. Поэтому в первую очередь необходимо убедиться, что эти укусы собаки не повлекут за собой трагических последствий. Если ребенку, например, просто испуг, не причинены телесные повреждения либо причинены незначительные – царапины, то есть не прокусила голову. Если с ребенком теоретически все в порядке, механических, видимых повреждений нет, то в этом случае целесообразно вызвать наряд РУВД сразу же на место для того, чтобы они проводили проверку. В случае, если причинены телесные повреждения, необходимо в первую очередь вызывать скорую медицинскую помощь и оказывать помощь пострадавшему ребенку. После этого необходимо обязательно сообщить в местную ветеринарную станцию о случае укуса собаки.
Предусмотрена административная ответственность – что необходимо знать владельцам собак – подробнее здесь.