Видимых повреждений нет – что делать, если собака напала на ребёнка?

Новости о нападении домашних собак на людей регулярно появляются в СМИ. В Беларуси фиксируются сотни таких случаев в год. О том, почему домашние животные проявляют агрессию, что делать, если соседская собака держит в страхе весь район, и как найти управу на владельцев, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

На ребенка, представим ситуацию, напала собака. Что делать? Писать заявление в милицию или сразу вызвать наряд? Что делать в такой ситуации?