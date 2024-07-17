Президент Кубы: мы благодарны за поддержку Беларуси в трудные для нашей страны времена

Вместе отработать международную повестку, чтобы добиться главной цели – справедливого мироустройства. Продолжается официальный визит нашей правительственной делегации в государства Латинской Америки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После Венесуэлы премьер-министр Беларуси отправился с официальным визитом на Кубу. Две страны многое объединяет. Это стратегическое партнерство, основанное на принципах суверенитета, равноправия и уважения национальных интересов друг друга.

Встретившись с главой Кубы, Роман Головченко прежде всего передал теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от Александра Лукашенко. Именно наш лидер запустил новый цикл белорусско-кубинских отношений, которые активизировались после встречи Президентов Беларуси и Кубы. Белорусский премьер-министр отметил, что сегодня на политическом уровне у нас есть полное взаимопонимание и взаимная поддержка.

Мигель Диас-Канель, Президент Кубы:

Мы благодарны за поддержку, полученную от Беларуси в трудные для Кубы моменты. Это отправка продовольствия, это очень важно для Кубы. Хотел бы поблагодарить за ваш личный вклад, чтобы Куба оставалась стороной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе. Для нас ваш визит становится вехой в двухсторонних отношениях. Сегодня мы укрепляем партнерство и продолжаем регулярный политический диалог на самом высоком уровне.