Предусмотрена административная ответственность – что необходимо знать владельцам собак?

Новости о нападении домашних собак на людей регулярно появляются в СМИ. В Беларуси фиксируются сотни таких случаев в год. О том, почему домашние животные проявляют агрессию, что делать, если соседская собака держит в страхе весь район, и как найти управу на владельцев, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Литвинова, адвокат:

У нас существует постановление Министерства здравоохранения, которое предусматривает необходимость делать прививки животным против бешенства. Прививку владелец собаки должен делать не реже одного раза в год. Кроме этого, необходимо, чтобы животное было зарегистрировано и имело жетон установленного образца. За несоблюдение правил содержания, выгула животных предусмотрена административная ответственность. То есть владелец как минимум будет привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Домашние животные должны выгуливаться на коротком поводке и в наморднике. Я думаю, что любители собак однозначно подтвердят данный факт.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Какое наказание за это предусмотрено?

Ольга Литвинова:

Предусмотрен как минимум штраф, причем штраф в значительном объеме.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Сколько?

Ольга Литвинова:

От 10 базовых величин. Это много особенно для сельской местности.