Евгений Арендаревич о военной драме «Карузо»: действительно станет киноклассикой

«Камера, мотор!» – с этих слов начинается съемка очередного эпизода новой военной драмы «Карузо». Блокадный Ленинград послевоенного времени, уже повзрослевший герой Митя садится в машину и куда-то спешит. Но это далеко не заключительная сцена фильма. Работа над финалом еще предстоит в России, а пока съемки проходят под Минском. На режиссерском кресле – Иван Харатьян, это его первое полнометражное кино.

Иван Харатьян, режиссер-постановщик фильма «Карузо»: Изюминка в том, что у нас очень хорошие артисты, особенно дети. У нас человечная история. Естественно, были сложнопостановочные сцены, была работа с пиротехникой, трюками, собаки, большим количеством людей – актеров массовых сцен и также техники.

Евгений Арендаревич, председатель Белорусского союза кинематографистов:

Я глубоко убежден, что эта картина, которую мы здесь сегодня видим, – это веховое событие, она станет действительно киноклассикой. Наш молодой режиссер, дебютант, действительно, делает свою первую картину очень важную, нужную. Это высказывание на тему войны молодого кинорежиссера.

Фильм рассказывает историю мальчика Мити и его собаки по кличке «Карузо». Семья главного героя на грани выживания, и только вместе с четвероногим другом он может помочь близким не умереть от голода в страшные времена.

Действия в картине разворачиваются на десятилетия, история начинается в 1939-м и заканчивается в 1980-х. За это время герои растут и меняются, особенно Митя. Его взрослым в фильме представит Дмитрий Харатьян. За плечами актера более 120 проектов, но каждый по-своему значим и этот не исключение, тем более в качестве режиссера выступает сын.