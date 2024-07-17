Правительственная делегация из Беларуси посетила Кубу! О чём договорились две страны?

Вместе отработать международную повестку, чтобы добиться главной цели – справедливого мироустройства. Продолжается официальный визит нашей правительственной делегации в государства Латинской Америки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После Венесуэлы премьер-министр Беларуси отправился с официальным визитом на Кубу. Две страны многое объединяет. Это стратегическое партнерство, основанное на принципах суверенитета, равноправия и уважения национальных интересов друг друга. О перспективах сотрудничества Минска и Гаваны – репортаж Глеба Прокофьева.

Перелетев за три часа Карибское море глава белорусского правительства в очередной точке Латинской Америки. Делегация во главе с Романом Головченко приземлилась в международным аэропорту имени Хосе Марти в 18 километрах от центра Гаваны. Сойдя с трапа, премьер-министр сразу провел первую встречу с заместителем министра иностранных дел Кубы. Впереди насыщенная повестка. Наши страны отделяют тысячи километров, а сближают общие взгляды, вызовы и угрозы. И Куба, и Беларусь сегодня подвержены внешнему давлению. Как известно, Гавана осуждает санкции, которые вводятся против Минска, такой же позиции в отношении островного государства придерживается и Беларусь.

Мари Мачадо, заместитель председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы:

Ваш визит принесет хорошие новости в части двухстороннего сотрудничества. В экономическом, торговом плане. Мы продолжим развитие достигнутых на протяжении времени договоренностей и с помощью наших друзей на данных условиях будем преодолевать трудную ситуацию, которая сегодня переживает Куба, – экономическую блокаду США. Встреча с Национальной ассамблеей пошла не по плану. Настоящим сюрпризом стал приезд главы парламента Кубы. Чтобы встретиться с белорусской делегацией, ему даже пришлось покинуть заседание, на котором кубинские депутаты обсуждали проект закона о государственных предприятиях. Белорусский премьер не постеснялся и дал совет народным избранникам Кубы.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Если хотите мое мнение, совет, то можно и нужно давать государственным предприятиям больше свободы. Но не теряя государственный контроль, развязать руки руководству, чтобы они могли и учились принимать самостоятельные решения. Главный результат – это деньги, которые предприятие принесло в казну.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Между Беларусью и Кубой исключительно дружественные отношения. В том числе на межпарламентском уровне. Кубинские депутаты не раз приезжали в Минск, а также участвовали в совместных онлайн-конференциях. Национальная ассамблея Кубы нацелена сотрудничать и в дальнейшем с обновленным составом парламента Беларуси.

А это белорусский гимн зазвучал в центре площади Революции в Гаване.

Там установлен мемориал Хосе Марти, революционеру и лидеру освободительного движения Кубы от Испании. Премьер-министр отдал дань памяти и уважения национальному герою, возложив венок к монументу. Президент Кубы: мы благодарны за поддержку Беларуси в трудные для нас времена. Подробнее.

Торгово-экономическое сотрудничество глава белорусского правительства обсуждал с премьер-министром Кубы. Взаимодействуем уже не первый год. За пять месяцев товарооборот наших стран вырос на 20 %. В ходе переговоров озвучено намерение расширить номенклатуру и увеличить стоимостной объем поставок. Традиционный интерес у нашей страны к медицинским препаратам кубинского производства. Недавно в Беларуси завершилась регистрация одного из инновационных онкологических препаратов.

Александр Старовойтов, заместитель Министра здравоохранения Беларуси:

Куба славится своими фармацевтическими продуктами. Поэтому на сегодня мы имеем уже договоренности о производстве части препаратов на предприятиях Беларуси, в том числе по полному циклу этого производства, начиная от сырья и заканчивая конечным продуктом. Кроме этого, у нас имеются интересы в продаже наших препаратов белорусского производства на рынках не только Кубы, но и Карибского региона. Но не только фармпродукция – нашу страну интересует целый перечень кубинских товаров. Есть интерес и Кубы к белорусской продукции. Мы готовы продолжать поставки сухого молока, машиностроительной техники, запасных частей и других востребованных товаров. Еще и финансовую поддержку оказываем.

Сергей Столярчук, председатель Правления Банка развития:

В этом году уже предоставили четыре кредита, профинансировали поставку на Кубу сухого молока больше чем на тысячу тонн. Сухое молоко, в первую очередь, требуется для изготовления детского питания, иной продукции, которая очень востребована в Республике Куба. В рамках визита подписаны кредитные соглашения на поставку машинокомплектов тракторов и готовой техники. Кроме того, стороны заверили подписями целый ряд других документов, например, о взаимной защите секретной информации, программу двустороннего торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.