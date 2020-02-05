Игорь Карпенко о ситуации с коронавирусом: вузы готовы к реализации всех мероприятий, которые будет проводить Минздрав

Новости Беларуси. Опасений в связи с возвращением с каникул китайских студентов в белорусские вузы нет. Такое мнение 5 февраля озвучил министр образования нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Опасений в связи с возвращением с каникул китайских студентов в белорусские вузы нет. Такое мнение 5 февраля озвучил министр образования нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас у нас обучаются порядка 5 000 студентов из КНР. После зимней сессии на отдых за пределы Беларуси выехали 920 человек. Впрочем, далеко не все из них направились к себе на родину, многие путешествуют по Европе.
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Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Мы выполняем те требования, которые к нам предъявляются. В частности, информировать, держать тесный контакт. Мы продлили каникулы, при необходимости, если нужно будет, мы организуем для них индивидуальную форму обучения, то есть чуть позже. Поэтому вузы готовы к реализации всех тех мероприятий, которые будет проводить Министерство здравоохранения.
Ситуация с опасной инфекцией в Беларуси под постоянным контролем. Для этого создана специальная межведомственная группа.