Игорь Карпенко о ситуации с коронавирусом: вузы готовы к реализации всех мероприятий, которые будет проводить Минздрав

Новости Беларуси. Опасений в связи с возвращением с каникул китайских студентов в белорусские вузы нет. Такое мнение 5 февраля озвучил министр образования нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас у нас обучаются порядка 5 000 студентов из КНР. После зимней сессии на отдых за пределы Беларуси выехали 920 человек. Впрочем, далеко не все из них направились к себе на родину, многие путешествуют по Европе. Китай сообщил о снижении скорости распространения коронавируса

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Мы выполняем те требования, которые к нам предъявляются. В частности, информировать, держать тесный контакт. Мы продлили каникулы, при необходимости, если нужно будет, мы организуем для них индивидуальную форму обучения, то есть чуть позже. Поэтому вузы готовы к реализации всех тех мероприятий, которые будет проводить Министерство здравоохранения.