На Минской книжной выставке можно «подарить свой голос книге». Как это работает

– Можно подарить свой голос книге, любой книге, которая у нас есть в каталоге. Конкретно здесь, на Минской выставке-ярмарке, можно попробовать в качестве актера озвучания. То есть у нас есть конкретные отрывки из книг. Их можно зайти и записать в этой аудиобудке. А потом стать участником проекта «ЛитРес:Чтец» и озвучивать другие книги.

– А можно посмотреть, как это работает? (Подробнее в видеоматериале.)