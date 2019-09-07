Видеофакт. Под Кобрином милиционеры помогли вернуть в загон слона

Новости Беларуси. 7 сентября около часа дня в деревне Лесково Кобринского района по гравийной дороге ходил слон. По информации МВД Беларуси, о животном в милицию сообщила жительница деревни Большие Лепесы. К указанному месту выбыли экипаж ГАИ и участковый инспектор. Выяснилось, что слон уже успел привлечь внимание и даже испугать нескольких местных жителей. Кстати, здесь можно посмотреть видео.

Фото: МВД Беларуси

Рядом с животным был представитель цирка «Диво». Мужчина пояснил, что возле деревни Именин у них есть территория, где содержатся цирковые животные, ожидающие таможенного оформления. Обычно слон пасётся на свободном выгуле, но в этот день животное сломало изгородь и покинуло территорию пастбища.

Фото: МВД Беларуси