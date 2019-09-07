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Видеофакт. Под Кобрином милиционеры помогли вернуть в загон слона

07 сентября 2019 13:28
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Новости Беларуси. 7 сентября около часа дня в деревне Лесково Кобринского района по гравийной дороге ходил слон.

По информации МВД Беларуси, о животном в милицию сообщила жительница деревни Большие Лепесы. К указанному месту выбыли экипаж ГАИ и участковый инспектор. Выяснилось, что слон уже успел привлечь внимание и даже испугать нескольких местных жителей. Кстати, здесь можно посмотреть видео.

Видеофакт. Под Кобрином милиционеры помогли вернуть в загон слона-1

Фото: МВД Беларуси

Рядом с животным был представитель цирка «Диво». Мужчина пояснил, что возле деревни Именин у них есть территория, где содержатся цирковые животные, ожидающие таможенного оформления. Обычно слон пасётся на свободном выгуле, но в этот день животное сломало изгородь и покинуло территорию пастбища.

Видеофакт. Под Кобрином милиционеры помогли вернуть в загон слона-4

Фото: МВД Беларуси

Сотрудники милиции помогли вернуть млекопитающее в загон. Никто не пострадал.

Летом 2019 года в Минске по улице Уборевича прогуливалась лошадь.

Животное искало хозяина – здесь подробнее.

# Человек и животные # общество # Видеофакт

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