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Пошла искать хозяина. Лошадь прогуливалась в гипермаркете на Уборевича

06 июня 2019 16:34
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Новости Беларуси. Необычный покупатель. Настоящая лошадь прогуливалась в гипермаркете на Уборевича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Видео появилось в сети.

Пошла искать хозяина. Лошадь прогуливалась в гипермаркете на Уборевича -1

По словам очевидца, лошадь вошла в здание магазина утром, но застряла в проёме двери. Оказалось, хозяин – житель соседней деревни – привязал животное рядом с магазином и пошёл за покупками.

Испугавшись шума, лошадь решила найти более безопасное место и попыталась пробраться внутрь торгового центра. Животное освободили и вернули хозяину, а чтобы случай не повторился, сотрудники закрыли боковые двери.

Пошла искать хозяина. Лошадь прогуливалась в гипермаркете на Уборевича -4

Так что теперь на дверях магазинов вполне может появиться наклейка с запретом на посещение торгового объекта не только с собаками, но и с лошадьми.

# Человек и животные # происшествия # Фотофакт

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