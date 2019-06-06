Пошла искать хозяина. Лошадь прогуливалась в гипермаркете на Уборевича

Новости Беларуси. Необычный покупатель. Настоящая лошадь прогуливалась в гипермаркете на Уборевича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Видео появилось в сети.

По словам очевидца, лошадь вошла в здание магазина утром, но застряла в проёме двери. Оказалось, хозяин – житель соседней деревни – привязал животное рядом с магазином и пошёл за покупками.

Испугавшись шума, лошадь решила найти более безопасное место и попыталась пробраться внутрь торгового центра. Животное освободили и вернули хозяину, а чтобы случай не повторился, сотрудники закрыли боковые двери.