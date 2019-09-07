«Сложный курс выдержали». 160 первокурсников Университета гражданской защиты МЧС приняли присягу

Новости Беларуси. Торжественный день 7 сентября у курсантов Университета гражданской защиты. 160 первокурсников принесли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония по традиции прошла на площади Государственного флага. Торжественную клятву новобранцы произнесли в присутствии своих товарищей, руководства министерства и, конечно, родных и близких.

Каждый из этих ребят уже подтвердил свое право сегодня стоять в рядах лучших. Они прошли серьезный конкурсный отбор и уже проверили свои силы во время курса молодого бойца. Кстати, в числе будущих спасателей и 15 девушек.

Полина Довгяло, курсант Университета гражданской защиты министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Этот месяц для меня стал одним из важных событий в моей жизни. Он подарил мне достаточно много друзей. Изменились ценности – самый обычный разговор с мамой и папой очень много значил для меня.

Павел Галузо, курсант Университета гражданской защиты министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

В детстве я хотел стать офицером. У меня была литература, связанная с Министерством по чрезвычайным ситуациям. У меня была машинка пожарная, в которую я любил играть. Окончательно мне помогли принять решение стать офицером моя мать и отец.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Мы сегодня отмечаем, что, в целом, сложный курс молодого бойца выдержали. Сегодня это действительно зов души, можно сказать, – принятие присяги. Можно считать, что это высокопарные слова, но они в душе и они как путеводная звезда, которая помогает выдерживать трудности, сложности.