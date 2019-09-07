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«Сложный курс выдержали». 160 первокурсников Университета гражданской защиты МЧС приняли присягу

07 сентября 2019 12:06
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Новости Беларуси. Торжественный день 7 сентября у курсантов Университета гражданской защиты. 160 первокурсников принесли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сложный курс выдержали». 160 первокурсников Университета гражданской защиты МЧС приняли присягу-1

Церемония по традиции прошла на площади Государственного флага. Торжественную клятву новобранцы произнесли в присутствии своих товарищей, руководства министерства и, конечно, родных и близких.

«Сложный курс выдержали». 160 первокурсников Университета гражданской защиты МЧС приняли присягу-4

Каждый из этих ребят уже подтвердил свое право сегодня стоять в рядах лучших. Они прошли серьезный конкурсный отбор и уже проверили свои силы во время курса молодого бойца. Кстати, в числе будущих спасателей и 15 девушек.

«Сложный курс выдержали». 160 первокурсников Университета гражданской защиты МЧС приняли присягу-7

Полина Довгяло, курсант Университета гражданской защиты министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Этот месяц для меня стал одним из важных событий в моей жизни. Он подарил мне достаточно много друзей. Изменились ценности – самый обычный разговор с мамой и папой очень много значил для меня.

«Сложный курс выдержали». 160 первокурсников Университета гражданской защиты МЧС приняли присягу-10

Павел Галузо, курсант Университета гражданской защиты министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
В детстве я хотел стать офицером. У меня была литература, связанная с Министерством по чрезвычайным ситуациям. У меня была машинка пожарная, в которую я любил играть. Окончательно мне помогли принять решение стать офицером моя мать и отец.

«Сложный курс выдержали». 160 первокурсников Университета гражданской защиты МЧС приняли присягу-13

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Мы сегодня отмечаем, что, в целом, сложный курс молодого бойца выдержали. Сегодня это действительно зов души, можно сказать, – принятие присяги. Можно считать, что это высокопарные слова, но они в душе и они как путеводная звезда, которая помогает выдерживать трудности, сложности.

«Сложный курс выдержали». 160 первокурсников Университета гражданской защиты МЧС приняли присягу-16

Впереди у первокурсников четыре года учебы. За это время новобранцы освоят профессию спасателя и получат первое офицерское звание.

«Сложный курс выдержали». 160 первокурсников Университета гражданской защиты МЧС приняли присягу-19

# МЧС Беларуси # общество # Полина Довгяло # Павел Галузо # Владимир Ващенко # Фотофакт

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