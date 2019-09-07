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«Молодцы». Александр Лукашенко поздравил национальную команду по современному пятиборью с золотыми медалями на ЧМ в Венгрии

07 сентября 2019 11:36
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Новости Беларуси. Белорусские спортсменки завоевали две золотые медали на чемпионате мира по современному пятиборью в Будапеште, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Молодцы». Александр Лукашенко поздравил национальную команду по современному пятиборью с золотыми медалями на ЧМ в Венгрии-1

На высшую ступень пьедестала почета в личном первенстве поднялась наша Ольга Силкина. Она обошла итальянку и англичанку. Победа принесла спортсменке именную лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио. Второе золото белоруски Ирина Просенцова, Анастасия Прокопенко и Ольга Силкина выиграли в командном турнире.

«Молодцы». Александр Лукашенко поздравил национальную команду по современному пятиборью с золотыми медалями на ЧМ в Венгрии-4

С успешным выступлением членов национальной команды по современному пятиборью поздравил Александр Лукашенко.

«Молодцы». Александр Лукашенко поздравил национальную команду по современному пятиборью с золотыми медалями на ЧМ в Венгрии-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Стабильные результаты на крупнейших международных стартах говорят о силе белорусской команды, грамотно поставленном учебно-тренировочном процессе, а также о вашем патриотизме и высочайшей ответственности. Молодцы!

«Молодцы». Александр Лукашенко поздравил национальную команду по современному пятиборью с золотыми медалями на ЧМ в Венгрии-10

# Спортивные соревнования # общество # Александр Лукашенко # Ольга Силкина # Ирина Просенцова # Анастасия Прокопенко # Фотофакт

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