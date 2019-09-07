«Молодцы». Александр Лукашенко поздравил национальную команду по современному пятиборью с золотыми медалями на ЧМ в Венгрии

Новости Беларуси. Белорусские спортсменки завоевали две золотые медали на чемпионате мира по современному пятиборью в Будапеште, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На высшую ступень пьедестала почета в личном первенстве поднялась наша Ольга Силкина. Она обошла итальянку и англичанку. Победа принесла спортсменке именную лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио. Второе золото белоруски Ирина Просенцова, Анастасия Прокопенко и Ольга Силкина выиграли в командном турнире.

С успешным выступлением членов национальной команды по современному пятиборью поздравил Александр Лукашенко.