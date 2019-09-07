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«В этом году самые счастливые были соревнования»: призёров АрМИ-2019 чествовали в Минске

07 сентября 2019 12:53
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Новости Беларуси. День танкиста готовятся отметить в Беларуси. Ежегодно праздник отмечают во второе воскресенье сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В этом году самые счастливые были соревнования»: призёров АрМИ-2019 чествовали в Минске-1

Накануне этой даты в Минске чествовали белорусских военнослужащих – участников престижного конкурса АрМИ-2019 «Танковый биатлон». Наши экипажи продемонстрировали высокий уровень профессионального мастерства.

«В этом году самые счастливые были соревнования»: призёров АрМИ-2019 чествовали в Минске-4

Напоминаем: сборная Беларуси заняла второе место, уступив первенство команде России. Наши танкисты уверенно шли по дистанции, показывая хорошие результаты в скорости и при выполнении задач на огневых рубежах.

«В этом году самые счастливые были соревнования»: призёров АрМИ-2019 чествовали в Минске-7

Сергей Коновалов, механик-водитель танка:
В этом году самые счастливые и самые продуктивные были соревнования, потому что мы в этом году уже привезли в страну серебро, второе место заняли. В прошлом году мы привезли бронзу. Хочется всегда показать еще лучший результат.

«В этом году самые счастливые были соревнования»: призёров АрМИ-2019 чествовали в Минске-10

Сергей Потапенко, заместитель министра обороны Беларуси:
Знаменательно то, что развитие танковых войск не стоит на месте, мы модернизируем технику. Сейчас на вооружение поступают танки Т-72Б3, на которых мы выступали успешно на Армейских играх. Растет престиж танкистов: по поступлению в академию желающие всегда есть служить в танковых войсках. Как говорят, броня крепка и танки наши быстры.

«В этом году самые счастливые были соревнования»: призёров АрМИ-2019 чествовали в Минске-13

Боевую мощь в АрМИ-2019 показали более 5000 военнослужащих. 223 команды из 39 стран представили Европу, Азию, Африку, Центральную и Латинскую Америку.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Сергей Коновалов # Сергей Потапенко # Фотофакт

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