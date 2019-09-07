«В этом году самые счастливые были соревнования»: призёров АрМИ-2019 чествовали в Минске

Новости Беларуси. День танкиста готовятся отметить в Беларуси. Ежегодно праздник отмечают во второе воскресенье сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне этой даты в Минске чествовали белорусских военнослужащих – участников престижного конкурса АрМИ-2019 «Танковый биатлон». Наши экипажи продемонстрировали высокий уровень профессионального мастерства.

Напоминаем: сборная Беларуси заняла второе место, уступив первенство команде России. Наши танкисты уверенно шли по дистанции, показывая хорошие результаты в скорости и при выполнении задач на огневых рубежах.

Сергей Коновалов, механик-водитель танка:

В этом году самые счастливые и самые продуктивные были соревнования, потому что мы в этом году уже привезли в страну серебро, второе место заняли. В прошлом году мы привезли бронзу. Хочется всегда показать еще лучший результат.

Сергей Потапенко, заместитель министра обороны Беларуси:

Знаменательно то, что развитие танковых войск не стоит на месте, мы модернизируем технику. Сейчас на вооружение поступают танки Т-72Б3, на которых мы выступали успешно на Армейских играх. Растет престиж танкистов: по поступлению в академию желающие всегда есть служить в танковых войсках. Как говорят, броня крепка и танки наши быстры.