Видео, поразившее соцсети: козел Тимур получил оплеуху от тигра Амура

Новости России. В Приморском сафари-парке произошел конфликт между его самыми знаменитыми обитателями – тигром Амуром и козлом Тимуром.

На кадрах можно рассмотреть: Тимур слишком близко подошел к отдыхавшему хищнику и пытается его боднуть, на что Амур отвечает не раздумывая. Как отметили в комментариях, оплеуха была отвешена в «воспитательных целях».

Посетители сайта пишут, что хищник «по-прежнему воспринимает козла как жертву».

Ольга Ж. (комментарий на сайте Приморского сафари-парка):

Можно бесконечно наблюдать и восхищаться животными! За безграничную смелость Тимур заслуживает имя «Тимур Великолепный», а Амур – «Амур Великодушный». Пожалуйста, снимайте как можно больше видеороликов о жизни Тимура и Амура, других питомцах Вашего парка!

Судя по комментариям, пользователи социальных сетей не могут нарадоваться, глядя на то, как дружат тигр и козлик.



Напомним, сотни тысяч зрителей ежедневно следят за жизнью тигра Амура и козла Тимура в Приморском сафари-парке. В конце прошлого года здесь установили четыре веб-камеры, что дало возможность миллионам воочию в любое время дня и ночи смотреть за тем, как складываются отношения таких разных животных.

Козла в вольер к тигру привели больше месяца назад в качестве добычи, но хищник не стал его есть: Тимур не поддался.

Козел и дальше проявлял характер и даже занял спальное место тигра, заставив того спать на крыше убежища. Администрация парка приняла решение не разлучать Тимура и Амура. Подробнее здесь.