Акция «Здесь живет ветеран» стартует в Беларуси

Новости Беларуси. «Здесь живет ветеран». Акция, посвященная защитникам Родины, стартует 20 января во всех регионах Беларуси.

Чтобы в очередной раз напомнить поколениям мирного времени о бесстрашии и отваге Героев Великой Отечественной, суворовцы, школьники и представители общественных организаций установят на их домах памятные таблички.

Такое внимание порадует не только ветеранов. Надпись, за которой стоит история Великой Победы, станет хорошим напоминанием молодежи о том, как это было и чего стоило. Акция продлится до 9 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.